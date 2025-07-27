«الأندية للرياضة» تفتتح فرعا جديدا في مدينة الدمام

الدمام في الأحد 27 يوليو 2025 04:44 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت شركة الأندية للرياضة (الأندية للرياضة) اليوم، افتتاح فرع جديد للفئة الرجالية تحت العلامة التجارية (بودي ماسترز بريميوم) بمدينة الدمام، حي أحد، طريق الملك فهد، والذي يأتي ضمن خطط التوسع الطموحة لتعزيز تواجدها في مختلف مناطق المملكة.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يمتد الفرع الجديد على أربعة طوابق بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 10,100 متر مربع تشمل طابقين مخصصين لمواقف السيارات بمساحة تتراوح 7,100 متر مربع تستوعب أكثر من 160 مركبة، إلى جانب طابقين مخصصين للنادي الرياضي بمساحة تقريبية 3,000 متر مربع، حيث يضم الفرع أحدث التجهيزات والخدمات ومجموعة متكاملة من المرافق الحديثة.
وسيظهر الأثر المالي لهذا الفرع خلال الربع الثالث لهذا العام.
ويأتي هذا الافتتاح كجزء من التزام الشركة بتعزيز حضورها في السوق المحلي، حيث يمثل افتتاح الفرع الجديد في مدينة الدمام خامس افتتاح لهذه السنة بعد أن تم افتتاح فرعين في مدينة الرياض حي العارض وفرعين آخرين في مدينة العلا، ليصل إجمالي عدد الفروع القائمة إلى 59 فرعًا تتوزع ما بين 42 فرع رجالي و 17 فرع نسائي.
ومن الجدير بالذكر أن لدى الشركة حالياً 12 فرعًا تم توقيع عقود الإيجار الخاصة بها، معظمها في مرحلة الإنشاء أو في انتظار التراخيص اللازمة للبدء بعملية الإنشاء.
وجميع هذه الفروع إضافةً إلى عدد من الفروع الأخرى الجاري العمل على توقيع عقودها من المتوقع افتتاحها خلال الـ 18 شهر القادمة.
ويشار إلى أن الشركة قامت في الربع الأول من عام 2025 بإغلاق فرعين من فئة (إكسبرس)، ضمن خطة لإعادة هيكلة الشبكة وتحسين الكفاءة التشغيلية.
