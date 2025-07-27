الارشيف / الاقتصاد

مجلس إدارة «شمس» يوصي بعكس القيمة الاسمية للسهم إلى 10 ريالات

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

مجلس إدارة «شمس» يوصي بعكس القيمة الاسمية للسهم إلى 10 ريالات

الدمام في الأحد 27 يوليو 2025 04:44 مساءً كتب شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية (شمس)، اليوم، للجمعية العامة غير العادية للشركة، بعكس القيمة الأسمية للسهم من (0.50) ريال للسهم إلى (10) ريالات للسهم.
وبحسب بيان الشركة على تداول ، سيكون عدد أسهم الشركة (57,823,623) سهم بدلا عن (1,156,472,460) سهم .
علما بأنه لا يوجد تغيير في رأس المال جراء هذا الإجراء. وتلتزم الشركة باستكمال ما يلزم من إجراءات ذات العلاقة.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

قد تقرأ أيضا