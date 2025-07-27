مجلس إدارة «شمس» يوصي بعكس القيمة الاسمية للسهم إلى 10 ريالات

الدمام في الأحد 27 يوليو 2025 04:44 مساءً كتب شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية (شمس)، اليوم، للجمعية العامة غير العادية للشركة، بعكس القيمة الأسمية للسهم من (0.50) ريال للسهم إلى (10) ريالات للسهم.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، سيكون عدد أسهم الشركة (57,823,623) سهم بدلا عن (1,156,472,460) سهم .
علما بأنه لا يوجد تغيير في رأس المال جراء هذا الإجراء. وتلتزم الشركة باستكمال ما يلزم من إجراءات ذات العلاقة.
