«المتقدمة للبتروكيماويات» تتحول إلى الربحية بـ 135 مليون ريال بالنصف الأول من 2025

الدمام في الأحد 27 يوليو 2025 04:44 مساءً كتب شريف احمد - قفزت أرباح الشركة المتقدمة للبتروكيماويات خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 95% إلى 82 مليون ريال، مقارنة بـ 42 مليون ريال خلال الربع المقابل من العام السابق.
وكشفت الشركة في بيان لـ "تداول السعودية"، اليوم الأحد، عن تحولها إلى الربحية خلال النصف الأول من 2025 بصافي ربح قدره 153 مليون ريال، مقارنة بخسائر بقيمة 17 مليون ريال خلال الفترة المقابلة من العام السابق 2024.
وأوضحت أن ارتفاع صافي الأرباح خلال الربع الثاني يعود إلى ارتفاع صافي الإيرادات بنسبة 8%، وانخفاض أسعار البروبان والبروبيلين المشترى بنسبة 8% و18% على التوالي، فيما لم يتم تسجيل أي خسائر خلال الربع الحالي نتيجة تسجيل مخصص انخفاض في قيمة الاستثمار في شركة "إس كي أدفانسد" خلال العام السابق، بينما كانت حصة الخسائر من الاستثمار في الشركة قدرها 33 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.
