«الدوائية» تدشن مصنعا لأدوية الأورام بـ272 مليون ريال في القصيم

الدمام في الأحد 27 يوليو 2025 04:44 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية – سبيماكو الدوائية آخر التطورات بشأن اعلانها السابق المعلن عنه بتاريخ 23/4/1444هـ الموافق 17/11/2022م، بخصوص توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "أسترازينيكا" البريطانية، بهدف الاستثمار ونقل التقنية وتصنيع مجموعة من المستحضرات الصيدلانية ضمن مشروع إنتاج أدوية الأورام والأدوية عالية السمية.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، دشنت الشركة مصنعها الجديد المتخصص في تصنيع أدوية الأورام والأدوية عالية السمية، بتكلفة إجمالية تبلغ 272 مليون ريال، على مساحة 2,800 متر مربع ضمن مصنع سبيماكو الدوائية في منطقة القصيم، وذلك بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الأدوية والمستحضرات الحيوية.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع أكثر من 275 مليون وحدة علاجية، ويعتمد على أحدث التقنيات العالمية وأفضل المعايير المعتمدة في صناعة الأدوية، بما يعزز الكفاءة وسلاسة الإنتاج، مع ضمان سلامة العاملين والبيئة.
وتُعد سبيماكو الدوائية لاعبًا رئيسيًا في قطاع الصناعات الدوائية في المملكة، حيث تقدم عبر شركاتها التابعة في 16 دولة مجموعة من المنتجات والمستحضرات الطبية عالية الجودة والموثوقة، تساهم في تطوير قطاع الرعاية الصحية محليًا وإقليميًا.
وأعلنت الشركة اكتمال جميع المتطلبات الفنية والتنظيمية والتشغيلية، ومن المقرر أن يبدأ إنتاج أول دفعة تجارية في شهر أغسطس 2025م.
ويأتي هذا الإعلان تأكيدًا على إلتزام الشركة بتعزيز المحتوى المحلي الدوائي، والإرتقاء بجودة الصناعات الدوائية بما يتماشى مع أعلى معايير الجودة والإمتثال، ويعزز من قدرتها التنافسية وإستراتيجيتها نحو تحقيق الإستدامة والتميّز في القطاع الصحي.
