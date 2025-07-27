الارشيف / الاقتصاد

«الحمادي»: تمديد مذكرة الاستحواذ على 40% من «وريد» 90 يوما

الدمام في الأحد 27 يوليو 2025 04:44 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت شركة الحمادي القابضة، تمديد مذكرة التفاهم للاستحواذ على نسبة 40% من رأس مال شركة وريد الصحية لـ90 يوما إضافية.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن تمديد المذكرة لغرض إعداد التقييم المستقل للجدوى والتوافق الإستراتيجي.
وكانت الشركة قد أعلنت على تداول السعودية، في 28 أبريل الماضي، توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة للاستحواذ على نسبة 40% من رأس مال شركة وريد الصحية " شركة ذات مسؤولية محدودة".
