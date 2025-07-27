ارتفاع أرباح «إس تي سي» إلى 3.8 مليار ريال في الربع الثاني من 2025

الدمام في الأحد 27 يوليو 2025 04:44 مساءً كتب شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي" في الربع الثاني من 2025 بنسبة 15.7% إلى 3.8 مليار ريال، مقابل 3.3 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود بشكل رئيسي إلى الأسباب التالية:
- ارتفاع الإيرادات بمبلغ 492 مليون ريال، وانخفاض تكاليف الإيرادات بمبلغ 235 مليون ريال، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 727 مليون ريال.
- سجل الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب نمواً بنسبة 7.0% ليبلغ 6,168 مليون ريال وارتفاعاً في هامش الربح بنسبة 4.3% ليصل إلى 31.7%، مما يعكس قدرة المجموعة المستمرة على تحسين الكفاءة التشغيلية والمالية.
- تسجيل إجمالي الإيرادات (المصاريف) الأُخرى بمبلغ 66 مليون ريال مقارنة بمبلغ (59) مليون ريال وذلك يعود بشكل رئيسي إلى:
1. انخفاض تكاليف التمويل بمبلغ 99 مليون ريال، والذي قابله انخفاض في إيرادات التمويل بمبلغ 101 مليون ريال.
2. تسجيل صافي مكاسب (خسائر) أخرى بمبلغ 82 مليون ريال مقارنة بمبلغ (2) مليون ريال، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى مكاسب من إعادة تقييم وحدات صناديق رأس المال الجريء. كما انخفضت صافي الإيرادات الأخرى بمبلغ 38 مليون ريال.
3. انخفاض تكلفة برنامج التقاعد المبكر بمبلغ 75 مليون ريال.
- تسجيل الزكاة وضريبة الدخل بمبلغ 216 مليون ريال، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى عكس مخصص الزكاة لسنوات سابقة لانتفاء الغرض منه، مقارنة بمصروف الزكاة وضريبة الدخل بمبلغ (278) مليون ريال.
وفي المقابل:
- ارتفعت المصاريف التشغيلية بمبلغ 636 مليون ريال وذلك يعود بشكل رئيسي لارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 198 مليون ريال والمصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 123 مليون ريال ومصاريف الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 315 مليون ريال، وذلك نتيجة إلى الارتفاع في مصروف الإطفاء بسبب رخصة الطيف الترددي الجديد.
- تسجيل صافي الربح من العمليات غير المستمرة بمبلغ 191 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.
وحققت إس تي سي صافي ربح على أساس ربعي، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى الأسباب التالية:
- ارتفاع الإيرادات بمبلغ 241 مليون ريال، وانخفاض تكاليف الإيرادات بمبلغ 220 مليون ريال، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 461 مليون ريال.
- تسجيل إجمالي الإيرادات (المصاريف) الأُخرى بمبلغ 66 مليون ريال مقارنة بمبلغ (179) مليون ريال وذلك يعود بشكل رئيسي إلى:
1. تسجيل صافي مكاسب (خسائر) أخرى بمبلغ 82 مليون ريال مقارنة بمبلغ (143) مليون ريال، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى خسائر غير متكررة بمبلغ (219) مليون ريال تم تسجيلها في الربع السابق، نتيجة للتغير في الأدوات المالية بعد رفع ملكية إس تي سي في تيليفونيكا من 4.97% إلى 9.97%.
2. تسجيل صافي إيرادات (مصاريف) أخرى بمبلغ 43 مليون ريال مقارنة بمبلغ (44) مليون ريال.
3. انخفاض تكاليف التمويل بمبلغ 32 مليون ريال، والذي قابله انخفاض في إيرادات التمويل بمبلغ 148 مليون ريال.
4. انخفاض تكلفة برنامج التقاعد المبكر بمبلغ 29 مليون ريال.
5. ارتفاع صافي الحصة في نتائج الاستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة بمبلغ 20 مليون ريال.
وفي المقابل:
- ارتفعت المصاريف التشغيلية بمبلغ 421 مليون ريال وذلك يعود بشكل رئيسي لارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 370 مليون ريال، وذلك نتيجة إلى تسجيل مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بمبلغ 195 مليون ريال، والمصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 43 مليون ريال ومصاريف الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 8 مليون ريال.
- تسجيل الزكاة وضريبة الدخل بمبلغ 216 مليون ريال مقارنة بمبلغ 311 مليون ريال، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى عكس مخصص الزكاة لسنوات سابقة لانتفاء الغرض منه خلال الربع الحالي والسابق.
حققت إس تي سي صافي ربح بمبلغ 7,472 مليار ريال خلال فترة 6 أشهر، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى الأسباب التالية:
- ارتفاع الإيرادات بمبلغ 794 مليون ريال، وانخفاض تكاليف الإيرادات بمبلغ 363 مليون ريال، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 1,157 مليون ريال.
- سجل الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب نمواً بنسبة 6.1% ليبلغ 12,289 مليون ريال وارتفاعاً في هامش الربح بنسبة 3.9% ليصل إلى 31.8%، مما يعكس قدرة المجموعة المستمرة على تحسين الكفاءة التشغيلية والمالية.
- انخفاض إجمالي المصاريف الأُخرى بمبلغ 122 مليون ريال وذلك يعود بشكل رئيسي إلى:
1. ارتفاع صافي الحصة في نتائج الاستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة بمبلغ 124 مليون ريال.
2. انخفاض تكاليف التمويل بمبلغ 114 مليون ريال، والذي قابله انخفاض في إيرادات التمويل بمبلغ 54 مليون ريال.
3. انخفاض صافي مصاريف أخرى بمبلغ 49 مليون ريال.
4. وذلك على الرغم من تسجيل صافي (خسائر) مكاسب أخرى بمبلغ (61) مليون ريال مقارنة بمبلغ 56 مليون ريال، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى خسائر غير متكررة بمبلغ (219) مليون ريال نتيجة للتغير في الأدوات المالية بعد رفع ملكية إس تي سي في تيليفونيكا من 4.97% إلى 9.97%، وذلك على الرغم من تسجيل مكاسب من إعادة تقييم وحدات صناديق رأس المال الجريء.
- تسجيل الزكاة وضريبة الدخل بمبلغ 526 مليون ريال، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى عكس مخصص الزكاة لسنوات سابقة لانتفاء الغرض منه، مقارنة بمصروف الزكاة وضريبة الدخل بمبلغ (508) مليون ريال.
وفي المقابل:
- ارتفعت المصاريف التشغيلية بمبلغ 995 مليون ريال وذلك يعود بشكل رئيسي لارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 310 مليون ريال والمصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 141 مليون ريال ومصاريف الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 545 مليون ريال، وذلك نتيجة إلى الارتفاع في مصروف الإطفاء بسبب رخصة الطيف الترددي الجديد.
- تسجيل صافي الربح من العمليات غير المستمرة بمبلغ 414 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.
وتماشياً مع سياسة توزيع الأرباح لفترة ثلاث سنوات والتي بدأت من الربع الرابع من عام 2024م، والتي تم اعتمادها خلال اجتماع الجمعية العامة العادية في يوم 04-5-1446هـ الموافق 06-11-2024م. وذلك بتوزيع 0.55 ريال للسهم الواحد عن كل ربع سنة.
ويقدر إجمالي المبلغ الموزع بـ 2,744.38 مليار ريال، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.55 ريال.
وسيكون تاريخ الأحقية: 1447-02-05 الموافق 2025-07-30، فيما سيكون تاريخ التوزيع: 1447-02-25 الموافق 2025-08-19.
