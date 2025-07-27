مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 0.1% اليوم الأحد

الدمام في الأحد 27 يوليو 2025 04:44 مساءً كتب شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.1% عند 10956 نقطة، وبتداولات بلغت 3.46 مليار ريال.
وبحسب موقع تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو، 447 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 8.9 تريليون ريال.
وكانت أسهم شركات، شمس، وبان، وريدان، وبرغرايززر، وأسمنت الشمالية، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، بروج للتأمين، وسينومي ريتيل، وسدافكو، ومعادن، وأسترا الصناعية، الأكثر انخفاضا.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.4 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية 50.4 مليار ريال.
وارتفعت أسهم 47 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت، 39، من بين 122 شركة مدرجة في السوق الموازية.
وبحسب موقع تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو، 447 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 8.9 تريليون ريال.
ارتفاع أسهم 145 شركةارتفعت أسهم 145 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 97، من بين 259 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.
وكانت أسهم شركات، شمس، وبان، وريدان، وبرغرايززر، وأسمنت الشمالية، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، بروج للتأمين، وسينومي ريتيل، وسدافكو، ومعادن، وأسترا الصناعية، الأكثر انخفاضا.
السوق الموازيةأغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.3% عند 26991 نقطة، وبتداولات بلغت، 31.48 مليون ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.4 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية 50.4 مليار ريال.
وارتفعت أسهم 47 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت، 39، من بين 122 شركة مدرجة في السوق الموازية.