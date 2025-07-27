الموافقة على إدراج 23 شركة في السوق السعودية خلال 6 أشهر

الدمام في الأحد 27 يوليو 2025 04:44 مساءً كتب شريف احمد - شهد النصف الأول من عام 2025 صدور موافقة هيئة السوق المالية على 23 شركة إدراجا في السوق السعودية
، منها 8 شركات في السوق الرئيسية "تاسي" و15 شركة في السوق الموازية "نمو".
وبحسب موقع هيئة السوق المالية، تنوعت الإدراجات بين عدة قطاعات، ما يعكس النشاط المتزايد في السوق وتنوع الفرص الاستثمارية.
«طيران ناس»
وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة طيران ناس، في مارس الماضي، تسجيل أسهمها وطرح (51,255,568) سهماً للاكتتاب العام تمثل (30%) من إجمالي أسهم الشركة.
«ناف للعلف»
وأعلنت الهيئة الموافقة على طلب شركة ناف للعلف تسجيل أسهمها وطرح (400.000) سهم تمثل 20% من أسهمها في السوق الموازية.
«الطبية المتخصصة»
ووافقت الهيئة في مارس الماضي، على طلب الشركة الطبية التخصصية، تسجيل أسهمها وطرح (75,000,000) سهماً للاكتتاب العام تمثل 30% من إجمالي أسهم الشركة.
«وجد الحياة»
وأعلنت الهيئة في مارس، الموافقة على طلب شركة وجد الحياة للتجارة تسجيل أسهمها وطرح (2,500,000) سهماً تمثل 20% من أسهمها في السوق الموازية.
«آفاق العربية»
وصدر قرار مجلس هيئة السوق المالية في مارس 2025، بالموافقة على طلب شركة آفاق العربية للنقل والتخزين تسجيل أسهمها وطرح (900,000) سهماً تمثل 10% من أسهمها في السوق الموازية.
«روابي التسويق»
ووافقت هيئة السوق المالية في مارس، على طلب شركة روابي التسويق العالمية تسجيل أسهمها وطرح (1,000,000) سهماً تمثل (6.45%) من أسهمها في السوق الموازية.
«الأندية للرياضة»
وأعلنت الهيئة في مارس الماضي، الموافقة على طلب شركة الأندية للرياضة تسجيل أسهمها وطرح (34,320,000) سهماً للاكتتاب العام تمثل (30%) من إجمالي أسهم الشركة.
«دار الماجد»
وقرر مجلس الهيئة الموافقة في مارس الماضي، على طلب شركة دار الماجد العقارية تسجيل أسهمها وطرح (90,000,000) سهماً للاكتتاب العام تمثل (30%) من إجمالي أسهم الشركة.
«اللوحات الوطنية»
ووافقت هيئة السوق المالية، على طلب شركة اللوحات الوطنية للصناعة تسجيل أسهمها وطرح (1,500,000) سهماً تمثل (20%) من أسهمها في السوق الموازية.
«دوم العالمية»
وأعلنت هيئة السوق المالية في مارس، الموافقة على طلب شركة دوم العالمية للاستثمار تسجيل أسهمها وطرح (850,000) سهماً تمثل (14.53%) من أسهمها في السوق الموازية.
«سعيدان العقارية»
وقرر مجلس إدارة هيئة السوق المالية، الموافقة على طلب شركة حمد محمد بن سعيدان العقارية، تسجيل أسهمها وطرح (4,235,294) سهماً تمثل (15.00%) من أسهمها في السوق الموازية.
«منزل التسويق»
ووافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة مجموعة منزل التسويق للتجارة تسجيل أسهمها وطرح (4,800,000) سهماً للاكتتاب العام تمثل (30%) من إجمالي أسهم الشركة.
«هوية للمزادات»
وأعلنت هيئة السوق المالية، في مارس الماضي، الموافقة على طلب شركة هوية للمزادات تسجيل أسهمها وطرح (2,400,000) سهماً تمثل (12%) من أسهمها في السوق الموازية.
«قدرة للاتصالات»
وصدر قرار الهيئة في مارس 2025، بالموافقة على طلب شركة قدرة للاتصالات وتقنية المعلومات تسجيل أسهمها وطرح (5,000,000) سهماً تمثل (18.18%) من أسهمها في السوق الموازية.
«التويجري للتجارة»
ووافق مجلس إدارة هيئة السوق المالية في 30 يونيو الماضي، الموافقة على طلب عبدالعزيز بن أحمد التويجري للتجارة تسجيل أسهمها وطرح (1,000,000) سهماً تمثل (20.00%) من أسهمها في السوق الموازية.
«جروننفلدر سعدي»
وأعلنت هيئة السوق المالية، الموافقة في يونيو الماضي، على طلب شركة اتحاد جروننفلدر سعدي القابضة تسجيل أسهمها وطرح (30,000,000) سهماً للاكتتاب العام تمثل (30%) من إجمالي أسهم الشركة.
«الرمز للعقارات»
ووافقت الهيئة في يونيو الماضي، على طلب شركة الرمز للعقارات تسجيل أسهمها وطرح (12,857,143) سهماً للاكتتاب العام تمثل (30%) من إجمالي أسهم الشركة.
«شري للتجارة»
وصدر قرار مجلس هيئة السوق المالية بالموافقة في يونيو الماضي، على طلب شركة شري للتجارة تسجيل أسهمها وطرح (9,000,000) سهماً للاكتتاب العام تمثل (30%) من إجمالي أسهم الشركة.
«الوزن المثالي»
ووافق مجلس إدارة الهيئة في يونيو على طلب شركة الوزن المثالي للتجارة تسجيل أسهمها وطرح (451,500) سهماً تمثل (15%) من أسهمها في السوق الموازية.
«جمجوم فاشن»
وأعلنت هيئة السوق المالية في يونيو الماضي، الموافقة على طلب شركة جمجوم فاشن للتجارة تسجيل أسهمها وطرح (2,384,340) سهماً تمثل (30%) من أسهمها في السوق الموازية.
«زهر الخزامي»
ووافقت هيئة السوق المالية في يونيو الماضي، على طلب شركة زهر الخزامى للألمنيوم، تسجيل أسهمها وطرح (300,000) سهماً تمثل (20%) من أسهمها في السوق الموازية.
«ساحة المجد»
وصدر قرار مجلس إدارة هيئة السوق المالية في يونيو الماضي، بالموافقة على طلب شركة ساحة المجد للتجارة تسجيل أسهمها وطرح (4,375,000) سهماً تمثل (11.11%) من أسهمها في السوق الموازية.
«التعليم النوعي»
وقرر مجلس إدارة هيئة السوق المالية في يونيو الماضي، الموافقة على طلب شركة التعليم النوعي تسجيل أسهمها وطرح (2,500,000) سهماً تمثل (20.00%) من أسهمها في السوق الموازية.