شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي الدولار وتقدم المحادثات الجمركية.. إلى أين يتجه سعر الذهب؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى سعر الذهب تعاملات الجمعة منخفضًا بشكل ملحوظ، عند مستوى 3337 دولار للأوقية، بتراجع قدره 31.64 دولار (0.94%)، متأثرًا بضعف المؤشرات الفنية وصعود الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى تحسن معنويات المخاطرة في الأسواق مما أثر سلبًا على المعدن الأصفر. تعافي الدولار وتقدم محادثات التجارة شهد مؤشر الدولار الأمريكي انتعاشة قوية يوم الجمعة، متعافيًا من أدنى مستوياته في أسبوعين.

وجاء هذه الارتفاع بالتزامن مع انخفاض مطالبات البطالة الأسبوعية إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، مما عزز التوقعات بصلابة سوق العمل الأمريكي.

من ناحية أخرى، تراجع دور السبائك الذهبية كملاذ آمن يوم الجمعة مع تزايد الثقة في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وبعد التوصل إلى اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة واليابان في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أعرب الاتحاد الأوروبي عن ثقته في التوصل إلى اتفاق مع واشنطن بحلول الموعد النهائي في الأول من أغسطس. توقعات الهبوط والصعود يشير التحليل الفني لمنصة "إف إكس إمباير" إلى انتهاء متوسط سعر الذهب المتحرك لـ50 يومًا عند 3341.0 دولارًا.

هذا التراجع يؤكد أنه لم يكن مجرد انخفاض طفيف، بل يشير إلى انكسار الزخم الصعودي قصير الأجل، ويفتح الباب أمام تراجع أكبر نحو مستويات الدعم الصعودي والهبوطي التالية:

يوجه المحللون الفنيون أنظارهم الآن نحو مستويات 3310 دولار كأول هدف هبوطي، يليه 3282 دولار ثم 3244 دولار.

أما على الجانب الصعودي، يقف المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا عند 3341 دولار، مما سيشكل مقاومة فورية، إلى جانب قمة جلسة الجمعة عند 3373 دولار، ثم القمة الأخيرة عند 3439 دولار كأهداف تالية.