مجلس التعاون يعتمد الدليل الموحد لتصنيف مقاولي البناء في دول الخليج

ويمكن الاطلاع على الدليل الاسترشادي من خلال زيارة هذا الرابط. الدمام - شريف احمد - اعتمد وزراء شؤون البلديات بدول مجلس التعاون الخليجي ، النسخة الثانية من دليل "آلية تصنيف المقاولين في قطاع التشييد والبناء"، كدليل استرشادي موحد يُعتمد في الدول الأعضاء، وذلك في خطوة تعزز جهود التكامل الخليجي في تنظيم قطاع التشييد والبناء وتوسيع نطاق المشاركة في المشاريع الكبرى.وأوضحت وزارة البلديات والإسكان، اليوم الأحد، أن اعتماد هذا الدليل يعكس التزام السعودية ودول الخليج بالعمل الخليجي المشترك، ويُسهم في دعم قطاع المقاولات وتمكينه من المنافسة على تنفيذ المشاريع الحيوية في المنطقة، داعيةً منشآت القطاع إلى الاطلاع على محتوى الدليل للاستفادة من معاييره ومتطلباته، وتعزيز جاهزيتها للمنافسة على المشاريع القادمة.ويهدف الدليل إلى توحيد آليات ومعايير تصنيف المقاولين على مستوى دول الخليج، من خلال تحديد درجات التصنيف، ومتطلبات كل درجة، والمستندات الفنية والإدارية اللازمة، بالإضافة إلى مؤشرات تقييم الأداء والكفاءة المالية والفنية، كما يُسهم في تعزيز التنافسية، وتحقيق العدالة والشفافية، ورفع جودة التنفيذ في المشاريع، لا سيما في ظل ازدياد حجم ونطاق المشاريع التنموية والبنى التحتية في المنطقة.ويُعد الدليل أحد المبادرات الداعمة لتحفيز مشاركة منشآت المقاولات المحلية والإقليمية في فرص التشييد، وتهيئتها لتلبية المعايير المطلوبة في تنفيذ مشاريع نوعية تتطلب مستويات عالية من الالتزام الفني والتنظيمي، إضافة إلى تأكيده على أهمية بناء قاعدة بيانات موحدة للمقاولين المصنفين في دول الخليج، ليُسهل تبادل المعلومات بين الجهات المختصة، ويعزز من كفاءة المشاريع المنفذة.ويمكن الاطلاع على الدليل الاسترشادي من خلال زيارة هذا الرابط.