شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 27-7-2025 أمام الجنيه المصري يسجل 48.95 جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم الأحد 27-7-2025أمام الجنيه المصري الآن خلال التعاملات، بالبنك المركزى المصرى 49 جنيه للشراء و 49.15 جنيه للبيع.

و استقر سعر الدولار اليوم الأحد ،بالبنك الأهلى عند 48.85 جنيه للشراء و 48.95 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 48.85 جنيه للشراء و 48.95 جنيه للبيع و فى بنك القاهرة سجل 48.85 جنيه للشراء و 48.95 جنيه للبيع و فى البنك التجارى الدولى cib سعر 48.83 جنيه للشراء و 48.93 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الان خلال التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

48.85 جنيه للشراء.

48.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

48.85 جنيه للشراء.

48.95 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

48.85 جنيه للشراء.

48.95 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

48.83 جنيه للشراء.

48.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

48.85 جنيه للشراء.

48.95 جنيه للبيع.