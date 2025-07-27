شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 21 بـ36.125 ريال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم بسلطنة عمان استقرارا فى الأسعار، حيث سجل عيار 21 سعر 36.125 ريال، وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان
عيار 24 سجل 41.275 ريال
عيار 22 سجل 37.850 ريال
عيار 21 سجل 36.125 ريال
عيار 18 سجل 30.950 ريال
عيار 14 سجل 24.075 ريال
عيار 12 سجل 20.650 ريال
الاونصة 1284.000 ريال
الجنيه الذهب 288.975 ريال
الأونصة بالدولار 3336.34 دولار
وارتفع الدولار الأمريكي لليوم الثاني على التوالي مقابل سلة من العملات الرئيسية ليبتعد عند أدنى مستوياته في أسبوعين والتي سجلها بداية الأسبوع، هذا بالإضافة إلى التعافي في عوائد السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات الأمر الذي قلل من الطلب على الذهب في ظل العلاقة العكسية بينهما.
ويتوقف المسارالمتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.
