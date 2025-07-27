شكرا لقرائتكم خبر عن خبير سياحة بيئية: محميات مصر قادرة على جذب مليون سائح سنويا بعائد 5.2 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت مصر 8.7 مليون سائح خلال النصف الأول من عام 2025 بزيادة سنوية بنسبة 24%، وأمام البلاد فرصة ذهبية لمضاعفة هذا العدد وتحقيق إيرادات سياحية غير مسبوقة في تاريخها، حال الاهتمام بالسياحة البيئية والتي تشهد طفرة على مستوى العالم.

في هذا الصدد يرى الخبير السياحي محمد عليوة، أن السياحة البيئية تمثل مستقبل السياحة المستدامة في مصر، وأحد أهم الروافد التي يمكن الاعتماد عليها لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة تدعم المجتمعات المحلية وتحافظ على الموارد الطبيعية.

أشار "عليوة"، إلى أن مصر تمتلك مقومات بيئية وسياحية استثنائية، من بينها محميات جنوب سيناء، واحة سيوة، والفيوم، إلا أن غياب إطار تنظيمي وتشريعي واضح يحد من انطلاق هذا النمط السياحي بالشكل المطلوب.



السياحة البيئية

وأوضح "عليوة"، أن أكثر من 80% من حركة السياحة الوافدة إلى مصر تتركز على الشواطئ، بينما تمثل السياحة الثقافية نحو 20% فقط، في حين تغيب السياحة البيئية تمامًا عن أجندة الترويج السياحي، رغم الإمكانات الضخمة التي تمتلكها الدولة في هذا المجال، لافتًا إلى أن غالبية الشركات السياحية لا تزال تعتمد على التسويق التقليدي للشواطئ والمعالم الأثرية دون التوسع في أنماط السياحة المستدامة مثل المغامرات والطبيعة والثقافات المحلية، التي تشهد طلبًا متزايدًا عالميًا.

وأضاف أن مصر لديها حوالي 30 محمية طبيعية يمكن تحويلها إلى وجهات سياحية بيئية متخصصة، في وقت تشير فيه التقديرات العالمية إلى أن عدد زوار المحميات الطبيعية يتجاوز 8 مليارات زيارة سنويًا حول العالم.

ويرى محمد عليوة، أن مصر قادرة على استقطاب شريحة كبيرة من السائحين المهتمين بالبيئة، مشيرًا إلى أنه إذا نجحت الدولة في جذب مليون سائح بيئي سنويًا، فإنها تستطيع تحقيق إيرادات تتجاوز 5.2 مليار دولار، بمتوسط إنفاق يصل إلى 425 دولارًا في الليلة الواحدة، وهو أضعاف ما ينفقه السائح التقليدي.

ودعا "عليوة"، إلى ضرورة تبني استراتيجية وطنية متكاملة لتنمية السياحة البيئية في مصر، تشمل مراجعة القوانين المنظمة، وتدريب الكوادر المحلية، ودعم رواد الأعمال في هذا القطاع، كما طالب بإنشاء هيئة تمثل مقدمي خدمات السياحة البيئية لضمان مشاركتهم في صناعة القرار وتطوير السياسات.

وأشار إلى أن دولًا مثل الأردن وسلطنة عمان ولبنان نجحت في تطوير هذا النمط السياحي، حيث تمكنت الأردن من مضاعفة نسب الإقامة السياحية عبر تطوير المنتجات البيئية، بينما استقطبت سلطنة عمان أكثر من 75 مليون ريال عماني خلال موسم صلالة فقط، وهو ما يؤكد أن التجارب الإقليمية تقدم نماذج ناجحة يمكن الاستفادة منها.

واختتم "عليوة"، تصريحاته بالتأكيد على أن السياحة البيئية ليست ترفًا بل ضرورة ملحة لمستقبل السياحة في مصر، خاصة في ظل تحديات التغير المناخي وارتفاع الوعي العالمي بأهمية الاستدامة، مشددًا على أهمية تعزيز التوعية بهذا النوع من السياحة داخليًا وخارجيًا، ودعم مشروعات النُزل البيئية والحرف اليدوية المحلية، مع وضع مصر بقوة على خارطة السياحة البيئية العالمية.