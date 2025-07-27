شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة المصرية العامة للبترول تعلن نتائج الرقابة الدورية على محطات الوقود والان مع تفاصيل الخبر

في إطار الرقابة الدورية علي منظومة تداول وتوزيع المنتجات البترولية محليا، أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول نتائج الحملة التي نفذتها اللجنة المركزية بالهيئة للرقابة على تداول المنتجات البترولية بالهيئة المصرية العامة للبترول في الاسبوع الثالث من يوليه الجاري و التي شملت 26 محطة وقود في 14 محافظة، أي ما يغطي أكثر من نصف محافظات الجمهورية.

- ضبط كميات من السولار والبنزين بالوادي الجديد بقصد التصرف غير المشروع

ففي محافظة الوادي الجديد، تم ضبط محطة وقود قامت بتجميع كميات ضخمة من السولار والبنزين بلغت 15.7 الف لتر للتصرف فيها بشكل غير مشروع، بقيمة مخالفة 471 ألف جنيه. وقد حررت مباحث التموين محضراً بالواقعة، ولقيت جهود هيئة البترول و اللجنة التابعة لها إشادة من السيد المحافظ ومدير أمن الوادي الجديد لدورها في مكافحة هذه التجاوزات، خاصة بالمحافظات الحدودية.

- سرقة وبيع الوقود المدعم

وتم ضبط سائق سيارة صهريجية لنقل السولار بمحور أبوذكري بالإسكندرية متلبساً ببيع كميات من حمولة السولار بشكل غير قانوني، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه وتحميله قيمة العجز.

وكشفت الحملة عن تلاعب في معايرة 9 مسدسات تموين في 4 محطات، حيث تم تحريز المسدسات المخالفة تمهيداً لإعادة معايرة طلمبات التموين بشكل سليم بواسطة هيئة الدمغة والموازين.

وتم اكتشاف وجود مياه في خزان للسولار بإحدى المحطات، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات لتطهير الخزان وضمان سلامة سيارات المواطنين.

- الوقوف علي إجراءات السلامة والتشغيل الآمن في المحطات

رصدت اللجنة عدد من المخالفات في بعض محطات الوقود تتعلق بإجراءات التشغيل الآمن، نتيجة لغياب الوعي الكافي لدى بعض العاملين بمخاطر بعض السلوكيات أثناء التشغيل، مثل التدخين داخل المحطة أو تزويد السيارات بالوقود أثناء عمل المحرك، فضلاً عن عدم الاهتمام بتوفير وتوزيع وسائل الإطفاء الصالحة للاستخدام في كافة أرجاء المحطة.

وتم علي الفور إلزام المحطات بضوابط التشغيل الآمن وتوعية العاملين في هذه المحطات ب بضوابط وإجراءاته ، حفاظاً على سلامتهم وسلامة المترددين على المحطات. كما يجري إعداد برامج تدريبية متخصصة للعاملين بمحطات الوقود بالتعاون مع مراكز تدريب شركات القطاع، بالإضافة إلى برامج أخرى للعاملين بمستودعات الوقود و فحص السيارات الصهريجية، بهدف رفع مستوى الوعي و ضمان الالتزام بمعايير السلامة.

وخاطبت الهيئة شركات التسويق المسئولة عن هذه المحطات، وطالبتها باتخاذ إجراءات تصحيحية ووقائية عاجلة لتلافي مخالفات السلامة والتشغيل الآمن و كافة المخالفات التي تم رصدها، بهدف الوصول إلى أعلى معايير التشغيل الآمن والأمثل ،والخدمة النموذجية في جميع المنافذ التي تتعامل مباشرة مع الجمهور، سواء داخل المناطق السكنية أو على الطرق الرئيسية.