شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات والتداولات تتجاوز 2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 2.1 مليار جنيه خلال ساعتين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 34464 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 42400 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 15477 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 10333 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 13966 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 3527 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.43% ليصل إلى مستوى 16279 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: فرتيكا للصناعة والتجارة، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، واكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، ومصر للزيوت والصابون، وركاز القابضة للاستثمارات المالية،

كما أعلنت البورصة، عن تنفيذ صفقتين على أسهم شركتي يو للتمويل الاستهلاكي، ومجموعة إي أف جي القابضة، المصدرة لعدد 4.8 مليون جنيه بقيمة 3.7 مليون جنيه للأولى، وعدد 16 مليون سهم بقيمة 121.5 مليون جنيه للثانية، وذلك في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الأربعاء الماضي، إذ اشترى داخليين بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، والعربية للصناعات الهندسية، وبنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، وبالم هيلز للتعمير، والنعيم القابضة للاستثمارات، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، وحق الاكتتاب للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية-2 عدد 514 سهمًا، 174 ألف سهم، 780 ألف سهم، 1058 سهمًا، 23.8 مليون سهم، 280 ألف سهم، 126.1 ألف سهم، 430 ألف سهم، على الترتيب.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركات العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضات تشخيصية-راميدا، والعربية للأسمنت، ومصر للأسواق الحرة، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وحق الاكتتاب للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية-2، عدد 122.5 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، 39 سهمًا، 3364 سهمًا، 135 سهمًا، 5 آلاف سهم، واشترى ساهم رئيسي بشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية عدد 1.5 مليون سهم.

فيما باع داخليين بشركات جولدن تكس للأصواف، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، واكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وبالم هيلز للتعمير، ووالوادي العالمية للاستثمار والتنمية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثما عدد 70436 سهمًا، 3504 سهمًا، 500 سهم، 284.9 ألف سهم، 15 ألف سهم، 360 ألف سهم، 272 سهم، على الترتيب، وباعت مجموعة مرتبكطة بداخليين بشركتي جوجرين للاستثمار الزراعي والتنيمة، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية عدد 2 مليون سهم، 10 آلاف سهم، على الترتيب.

فيما أعلنت شركات العربية للأسمنت، والمتحدة للإسكان والتعمير، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، وإيديتا للصناعات الغذائية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة يوم الأربعاء الماضي، إذ اشترت الأولى عدد 1.32 مليون سهم، واشترت الثانية عدد 14 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.04% من أسهم رأس المال، واشترت الثالثة 2 مليون سهم، واشترت الرابعة 620 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة 0.04%.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2025، ففي القطاع البتروكيماويات، حققت شركة مصر لصناعة الكيماويات، إيرادات بلغت 1.1 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2025 مقابل 908 ملايين جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024 بنسبة نمو 18%، وبلغ صافي أرباح الفترة 569.5 مليون جنيه مقارنة مع 667.4 مليون جنيه بنسبة انخفاض 15%.

وفي قطاع الرعاية الصحية والأدوية، حققت شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، مبيعات بلغت 1.607 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل 984.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024 بنسبة نمو 63.27%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 2.3 مليون جنيه مقارنة مع خسارة 24.72 مليون جنيه.

وفي قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، حققت الشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، مبيعات بلغت 8.9 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2025 مقابل 12.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 335.5 ألف جنيه مقارنة مع خسارة 2.5 مليون جنيه.

حققت شركة مطاحن مصر الوسطى، مبيعات بلغت 854.4 مليون جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2025 مقابل 696.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، بنسبة نمو 22%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 138 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 128.8 مليون جنيه، بنسبة نمو 7.11%.

في سياق آخر أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن طرح عدد (8) قطع أراضي فضاء متخللات منفصلة مخصصة لأغراض سكنية (عمارات – فيلات)، وذلك بمساحات وأماكن متفرقة داخل مدينة هليوبوليس الجديدة وسيتم البيع بنظام المزايدة العلنية وفقًا لكراسة الشروط، وقد تحدد موعد جلسة المزاد يوم السبت الموافق 16 أغسطس المقبل.

في نفس الصدد أعلنت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، عن تسجيل قطعة أرض بمساحة 45 ألف متر مربع، بمصلحة الشهر العقاري بأسوان، لنقل ملكيتها من شركة كيما للصناعات الكيماوية، لشركة الحديد والصلب للمناجم.