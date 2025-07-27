الارشيف / الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025 فى الكويت.. عيار 18 بـ24.550 دينار

0 نشر
0 تبليغ

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025 فى الكويت.. عيار 18 بـ24.550 دينار

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025 فى الكويت.. عيار 18 بـ24.550 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  شهدت اسعار الذهب اليوم  فى الكويت استقرارا  فى الأسعار، حيث سجل عيار 18 سعر 24.550 دينار ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فى الكويت

عيار 24 سجل 32.750 دينار
عيار 22 سجل  30.025 دينار
عيار 21 سجل  28.650 دينار
عيار 18 سجل  24.550 دينار
عيار 14 سجل  19.100 دينار
عيار 12 سجل  16.375 دينار
الاونصة 1018.600 دينار
الجنيه الذهب 229.250 دينار
الأونصة بالدولار 3336.37 دولار

ويتوقف المسار المتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.


 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements