شكرا لقرائتكم خبر عن «سليمان الحبيب»: توزيع 416.5 مليون ريال أرباحا عن الربع الثاني من 2025 والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 1.19 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 11.9%.

وسيكون تاريخ الأحقية: 1447-02-06 الموافق 2025-07-31، فيما سيكون تاريخ التوزيع: 1447-02-24 الموافق 2025-08-18. الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، أمس، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثاني من العام المالي 2025م.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن إجمالي المبلغ الموزع 416.5 مليون ريال.وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 1.19 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 11.9%.وسيكون تاريخ الأحقية: 1447-02-06 الموافق 2025-07-31، فيما سيكون تاريخ التوزيع: 1447-02-24 الموافق 2025-08-18.