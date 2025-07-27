شكرا لقرائتكم خبر عن «المعمر»: ترسية اتفاقية مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس)، ترسية اتفاقية إطارية لمشروع التوسع في نشر النظام الموحد مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ الترسية 23 يوليو الحالي، مشيرة إلى أن التاريخ المتوقع للعقد 23 أغسطس المقبل.
وأفادت بأن قيمة العقد بموجب أوامر الشراء اللاحقة للاتفاقية بين الأطراف.
ويشمل نطاق عمل الاتفاقية الإطارية عمليات التطوير والتطبيق والتكامل ونشر الأنظمة.
