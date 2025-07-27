شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق ميفك ريت يوقع اتفاقية لبيع عقار في جدة بـ40 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي (ميفك كابيتال) بصفتها مديراً لصندوق ميفك ريت، توقيع اتفاقية مبدئية (عقد عربون)، الخميس الماضي.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الاتفاقية بشأن الرغبة في بيع عقار مبنى الأندلس الواقع بمدينة جدة وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق ولجنة الرقابة الشرعية على بيع العقار.
ونوهت بتسلم عربون يمثل 2.5% من مبلغ البيع، على أن يتم إبرام عقد البيع وسداد كامل الثمن والإفراغ خلال 60 يوماً وفي حال عدول المشتري عن إتمام وتوقيع عقد البيع وسداد كامل الثمن وإكمال اجراءات إفراغ العقار خلال هذه المهلة فليس له استرداد مبلغ العربون.
علمًا بأن سعر بيع العقار هو 40 مليون ريال (غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية والسعي).
وتجدر الإشارة بأن الصندوق كان قد استحوذ على العقار بمبلغ (45,450,000) مليون ريال، وأن القيمة الدفترية للعقار كما في 31 ديسمبر 2024 هي 38,543,000 ريال، وكانت العوائد الإيجارية الإجمالية للعقار مبلغ (21,096,284) مليون ريال حتى نهاية آخر قوائم مالية مدققة بتاريخ 31/12/2024م.
وستعلن أي تطورات عن استكمال الإجراءات حال حدوثها، متوقعة أن يكون الأثر المالي لهذه الصفقة إيجابياً.
