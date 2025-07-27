شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الأحد في البنوك المصرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد الموافق 27 يوليو، في البنوك المصرية الحكومية والتجارية بعد عودتها للعمل عقب انتهاء العطلة الأسبوعية. سعر الريال في البنك المركزي سجل الريال، اليوم الأحد، في البنك المركزي المصري، 13.06 جنيه للشراء، و13.10 جنيه للبيع. سعر الريال في البنك الأهلي المصري يتداول الريال في البنك الأهلي المصري، اليوم الأحد، 12.98 جنيه للشراء، و13.05 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك مصر بلغ سعر الريال، اليوم الأحد، في بنك مصر، 12.98 جنيه للشراء، و13.05 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك الإسكندرية سجل الريال، اليوم الأحد، في بنك الإسكندرية، 13.02 جنيه للشراء، و13.05 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك قناة السويس يتداول الريال في بنك قناة السويس، اليوم الأحد، 13.02 جنيه للشراء، و13.11 جنيه للبيع. سعر الريال في البنك التجاري الدولي بلغ سعر الريال في البنك التجاري الدولي، اليوم الأحد، 13.05 جنيه للشراء، و13.10 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك فيصل الإسلامي سجل الريال، اليوم الأحد، في بنك فيصل الإسلامي، 12.97 جنيه للشراء، و13.04 جنيه للبيع. سعر الريال في مصرف أبو ظبي الإسلامي بلغ سعر الريال، اليوم الأحد، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 13.08 جنيه للشراء، و13.10 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك الكويت الوطني سجل الريال في بنك الكويت الوطني، اليوم الأحد، 12.98 جنيه للشراء، و13.11 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك قطر الوطني يتداول الريال في بنك قطر الوطني، اليوم الأحد، 12.93 جنيه للشراء، و13.04 جنيه للبيع.