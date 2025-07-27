شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد 27-7-2925 وعيار 18 يسجل 3968 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأحد 27-7-2025 ، في ظل تراجع الإقبال المحلي وحركة البيع والشراء المحدودة.



ويأتي هذا الاستقرار بعد ظل تحركات حذرة بالسوق العالمية، مع استمرار تذبذب الأسعار العالمية، واستقرار نسبي في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

أسعار الذهب اليوم:



سعر الذهب عيار 24 اليوم: 5291 جنيهًا للجرام



سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4630 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 18 اليوم: 3968 جنيهًا للجرام

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر: 37040 جنيهًا

وتترقب الأسواق اجتماع الفيدرالي الأمريكي نهاية الشهر الحالى فى 30 يوليو لتحديد اسعار الفائدة ،وسط توقعات بخفض اسعار الفائدة مما له انعكاس على اسعار الذهب والدولار .