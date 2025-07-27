شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر مسئول بوزارة الكهرباء: عودة التيار للجيزة خلال 3 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه جار العمل على إصلاح العطل بمحطة محولات جزيرة الدهب التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء التى تسببت فى انقطاع التيار الكهربائى عن مناطق الجيزة وفيصل والهرم منذ الساعة الـ11 مساء أمس وحتى الآن، كاشفاً أنه من المتوقع عودة التيار بالكامل خلال 3 ساعات بحد أقصى بعد انتهاء أعمال الإصلاح.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة ل ”الخليج 365”، أن المهندس طارق عبد الشافى رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء متواجد بمحطة جزيرة الدهب للتنسيق مع مسئولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء للعمل على سرعة اصلاح العطل و إعادة التيار الكهربائى للمواطنين .

وقال المصدر إن فنين الشركة المصرية لنقل الكهرباء يقوموا حاليا بأعمال الحفر للوصول إلى سبب العطل و سرعة الإصلاح.