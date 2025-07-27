شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "المصرية للبترول" يتفقد حقول العلمين بشركة الحمرا والان مع تفاصيل الخبر

في إطار المتابعة الميدانية لسير العمل في الحقول البترولية وتعزيز الشراكة مع الشركات العاملة في مجالات الاستكشاف والإنتاج، قام المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول بزيارة تفقدية لحقول العلمين بشركة الحمرا، برفقة نواب رئيس الهيئة للإنتاج، وللاستكشاف، والاتفاقيات، ومساعد الرئيس التنفيذي للسلامة والصحة المهنية، إلى جانب ممثلين عن الشركاء الأجانب من شركات التشغيل والاستثمار.

تأتي الزيارة في وقت ترتكز فيه استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية على تعظيم الاستفادة من الثروات البترولية، وتأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وضرورة تطوير الأداء التشغيلي وزيادة كفاءة الحقول المنتجة.

بدأت الزيارة بجولة في موقع الإنتاج بحقول العلمين بشركة الحمرا، الذي يعود تاريخ بدء إنتاجه إلى عام 1967، حيث تابع الحضور جاهزية معدات التشغيل ومنطقة المولدات، وتم التأكيد على أهمية تطبيق أعلى معايير السلامة المهنية وسلامة الأصول الحيوية.

كما جرى تنفيذ مناورة إطفاء حريق شاملة لاختبار منظومة الحماية المتكاملة، شملت تحريك سيارات الإطفاء، ومحاكاة لحدوث إصابة ميدانية، بهدف التأكد من سرعة استجابة فرق الطوارئ ووصول الإسعاف في الوقت المناسب، مما يعكس حرص الهيئة والشركات على ضمان استدامة وأمان العمليات.

وشملت الجولة تفقد حفارين، أحدهما تابع لشركة الحفر المصرية (EDC) والآخر تابع لشركة IPR، ويعملان لصالح شركة الحمرا أويل في إطار برنامجها للمحافظة على الانتاج الحالى وتعزيز معدلاته.

عقب الجولة الميدانية، قُدمت عروض فنية من الشركات العاملة بالمنطقة الجغرافية البترولية، بدأت بشركة الحمرا أويل، تلتها مارينا أويل، ثم برج العرب للبترول، وأخيرًا شركة العلمين للبترول، كما حضر اللقاء رؤساء هذه الشركات او المكلفين، فحضر رئيس شركة مارينا اويل دكتور مصطفى الأسوانى ورئيس شركة برج العرب للبترول مهندس سامي الشحات ورئيس شركة العلمين مهندس ياسر عبد العزيز بركة إلى جانب ممثلين عن الهيئة المصرية العامة للبترول وعن الشركاء الاجانب فحضر ممثلا عن شركة "اى بي ار" الجيولوجي أبو بكر إبراهيم.

تناولت العروض مستجدات الحفر والإنتاج، والتحديات الميدانية، ومشروعات ربط الآبار واستخدام الطاقة الشمسية لتوفير الطاقة، في إطار توجه الهيئة نحو تعزيز الاستدامة وخفض استهلاك الديزل وتحقيق وفر اقتصادي ملموس.

أكد الرئيس التنفيذي خلال كلمته على أن جذب الاستثمارات مرهون ببيئة تشغيل مستقرة وكفؤة، مشيرًا إلى "ان نجاح قطاع البترول في نجاح الشركاء واستدامة تحقيق ارباح مناسبة للشريك مع صون مقدرات الدولة"، وبالتالي يتوجب على الشركات العمل على تحسين الأداء، وتسريع برامج الحفر والصيانة، وتقليص الأعمال المتأخرة، مشددًا على أهمية الجدية التشغيلية كعامل أساسي في استمرار وازدهار الشراكة الاستثمارية.

كما شدد على ضرورة التزام المقاولون بتوفير عمالة مدربة وملتزمة باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وفي حال التقصير، يتم تحميلهم تكلفة ما توفره الشركات لضمان بيئة آمنة للعمالة والمعدات.

وأكد على أهمية سلامة وتكامل الأصول، وأهمية التنافس بين شركات الخدمات والمشروعات البترولية لتحسين جودة الخدمات، بما يضمن تحقيق طفرة محلية في قطاع البترول.

واختتم كلمته موجهاً رؤساء الشركات لدعم الشباب قائلا "افسحوا الطريق للشباب".

الزيارة مثلت رسالة دعم واضحة لفرق العمل الميدانية والشركات العاملة، وحافزًا لمزيد من التطوير والتكامل بين الهيئة وشركائها، من أجل تأمين إمدادات الطاقة.



