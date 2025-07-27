شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025 فى البحرين.. عيار 21 بـ35.300 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية ، وسجل سعر 21 سعر 35.300 دينار، وفي هذا التقرير نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.
- عيار 24 سجل 40.325 دينار
- عيار 22 سجل 37.350 دينار
- عيار 21 سجل 35.300 دينار
- عيار 18 سجل 30.300 دينار
- عيار 14 سجل 23.775 دينار
- عيار 12 سجل 20.375 دينار
- الاونصة سجل 1267.700 دينار
- الجنيه الذهب 285.300 دينار
- الأونصة بالدولار 3371.54 دولار
و نجح الذهب عالميًا في تسجيل ارتفاع منذ بداية الأسبوع بنسبة 2.2% ليخترق المستوى 3400 دولار للأونصة ويواجه حالياً منطقة المقاومة الهامة بين 3420 – 3450 دولار للأونصة.
صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن مسؤولين أمريكيين وصينيين سيجتمعون في ستوكهولم الأسبوع المقبل لمناقشة تمديد الموعد النهائي للتفاوض على اتفاق تجاري حتى 12 أغسطس.
