شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025 فى البحرين.. عيار 21 بـ35.300 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية ، وسجل سعر 21 سعر 35.300 دينار، وفي هذا التقرير نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.



عيار 24 سجل 40.325 دينار

عيار 22 سجل 37.350 دينار

عيار 21 سجل 35.300 دينار

عيار 18 سجل 30.300 دينار

عيار 14 سجل 23.775 دينار

عيار 12 سجل 20.375 دينار

الاونصة سجل 1267.700 دينار

الجنيه الذهب 285.300 دينار

الأونصة بالدولار 3371.54 دولار

أسعار الذهب في البحرين

و نجح الذهب عالميًا في تسجيل ارتفاع منذ بداية الأسبوع بنسبة 2.2% ليخترق المستوى 3400 دولار للأونصة ويواجه حالياً منطقة المقاومة الهامة بين 3420 – 3450 دولار للأونصة.

صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن مسؤولين أمريكيين وصينيين سيجتمعون في ستوكهولم الأسبوع المقبل لمناقشة تمديد الموعد النهائي للتفاوض على اتفاق تجاري حتى 12 أغسطس.