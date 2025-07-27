الارشيف / الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025 فى البحرين.. عيار 21 بـ35.300 دينار

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية ، وسجل سعر 21 سعر 35.300 دينار، وفي هذا التقرير نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.
 

أسعار الذهب في البحرين
 
  • عيار 24 سجل  40.325 دينار
  • عيار 22 سجل  37.350 دينار
  • عيار 21 سجل  35.300 دينار
  • عيار 18 سجل  30.300  دينار
  • عيار 14 سجل  23.775 دينار
  • عيار 12 سجل  20.375 دينار
  • الاونصة سجل  1267.700 دينار
  • الجنيه الذهب 285.300 دينار
  • الأونصة بالدولار 3371.54 دولار

و نجح الذهب عالميًا في تسجيل ارتفاع منذ بداية الأسبوع بنسبة 2.2% ليخترق المستوى 3400 دولار للأونصة ويواجه حالياً منطقة المقاومة الهامة بين 3420 – 3450 دولار للأونصة.

صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن مسؤولين أمريكيين وصينيين سيجتمعون في ستوكهولم الأسبوع المقبل لمناقشة تمديد الموعد النهائي للتفاوض على اتفاق تجاري حتى 12 أغسطس.

