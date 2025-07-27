شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 27-7-2025 أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم الأحد 27-7-2025 استقرارا أمام الجنيه المصري فى بداية التعاملات، وسجل بالبنك المركزي المصري 49 جنيها للشراء و49.14 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد، بالبنك الأهلى 49 جنيها للشراء و49.14 جنيه للبيع ، وفى بنك مصر 49 جنيها للشراء و49.14 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 49 جنيها للشراء و49.14 جنيه للبيع، وفي البنك التجارى الدولى cib سعر 49 جنيها للشراء و49.14 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بداية التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49 جنيها للشراء.

49.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49 جنيها للشراء.

49.14 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49 جنيها للشراء.

49.14 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49 جنيها للشراء.

49.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49 جنيها للشراء.

49.14 جنيه للبيع.