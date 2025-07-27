شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «ينساب» 80.2% إلى 44.5 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" في الربع الثاني من 2025 بنسبة 80.2% إلى 44.5 مليون ريال، مقابل 224.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب انخفاض صافي الربح بشكل رئيسي إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات وانخفاض الكميات المبيعة عن مستواها في الربع المماثل.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع تكلفة بعض مدخلات الإنتاج، بالرغم من تحقيق الشركة مستويات متميزة في اعتمادية المصانع والتي انعكست على استقرار الأداء التشغيلي.
علما بأن الشركة سبق أن أعلنت عن تلقيها إشعارا بزيادة أسعار اللقيم كما هو معلن عنه في موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 02 يناير 2025م.
ويعود سبب ارتفاع صافي الربح على أساس ربعي، إلى انخفاض تكلفة بعض مدخلات الإنتاج، بالتزامن مع تحقيق الشركة مستويات متميزة في اعتمادية المصانع والتي انعكست على استقرار الأداء التشغيلي.
ووفقا للبيان، يعود سبب انخفاض صافي الربح خلال النصف الأول من 2025 بشكل رئيسي إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة أسعار بعض مدخلات الإنتاج، بالرغم من ارتفاع الكميات المبيعة مقارنة بالفترة المماثلة وتحقيق الشركة مستويات متميزة في اعتمادية المصانع والتي انعكست على استقرار الأداء التشغيلي.
علما بأن الشركة سبق أن أعلنت عن تلقيها إشعارا بزيادة أسعار اللقيم كما هو معلن عنه في موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 02 يناير 2025م.
وقرر مجلس إدارة "ينساب" توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2025م.
ويقدر إجمالي المبلغ الموزع بـ562.5 مليون ريال، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 1 ريال لكل سهم.
وسيكون تاريخ الأحقية: 1447-03-01 الموافق 2025-08-24، فيما سيكون، تاريخ التوزيع: 1447-03-19 الموافق 2025-09-11.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب انخفاض صافي الربح بشكل رئيسي إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات وانخفاض الكميات المبيعة عن مستواها في الربع المماثل.
أخبار متعلقة
انخفاض أرباح «الرياض للتعمير» إلى 65.6 مليون ريال في الربع الثاني
ارتفاع أرباح «أدير» إلى 68.3 مليون ريال في النصف الأول من 2025
علما بأن الشركة سبق أن أعلنت عن تلقيها إشعارا بزيادة أسعار اللقيم كما هو معلن عنه في موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 02 يناير 2025م.
ويعود سبب ارتفاع صافي الربح على أساس ربعي، إلى انخفاض تكلفة بعض مدخلات الإنتاج، بالتزامن مع تحقيق الشركة مستويات متميزة في اعتمادية المصانع والتي انعكست على استقرار الأداء التشغيلي.
ووفقا للبيان، يعود سبب انخفاض صافي الربح خلال النصف الأول من 2025 بشكل رئيسي إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة أسعار بعض مدخلات الإنتاج، بالرغم من ارتفاع الكميات المبيعة مقارنة بالفترة المماثلة وتحقيق الشركة مستويات متميزة في اعتمادية المصانع والتي انعكست على استقرار الأداء التشغيلي.
علما بأن الشركة سبق أن أعلنت عن تلقيها إشعارا بزيادة أسعار اللقيم كما هو معلن عنه في موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 02 يناير 2025م.
وقرر مجلس إدارة "ينساب" توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2025م.
ويقدر إجمالي المبلغ الموزع بـ562.5 مليون ريال، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 1 ريال لكل سهم.
وسيكون تاريخ الأحقية: 1447-03-01 الموافق 2025-08-24، فيما سيكون، تاريخ التوزيع: 1447-03-19 الموافق 2025-09-11.