شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «الرياض للتعمير» إلى 65.6 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة الرياض للتعمير في الربع الثاني من 2025 بنسبة 28.6% إلى 65.6 مليون ريال، مقابل 91.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود ذلك بشكل رئيسي إلى:
1- كون أرباح الشركة في الربع المماثل تضمنت أرباحاً بمقدار 24 مليون ريال من مبيعات أراضي الشركة الزميلة تنال.
2-تضمنت أرباح الربع المماثل إيرادات بقيمة 26مليون ريال نتيجة عكس مخصص التزام محتمل.
والجدير بالذكر أن الشركة خلال الربع الحالي سجلت:
1-أرباحاً من أعادة تقييم استثمار الشركة في صندوق العربي المالية الرياض للتعمير العقاري بحوالي 15 مليون ريال.
2-انخفاض في تكاليف الأنشطة الرئيسية بحوالي 7 ملايين ريال.
حققت الشركة صافي ربح قدره 65.6 مليون ريال على أساس ربعي، بارتفاع قدره 56%. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى:
1-ارتفاع إيرادات الأنشطة الرئيسية بحوالي 3.4 مليون ريال.
2-تسجيل أرباح من إعادة تقييم استثمار الشركة في صندوق العربي المالية الرياض للتعمير العقاري بحوالي 15 مليون ريال.
3-انخفاض تكاليف الأنشطة الرئيسية بحوالي 6 ملايين ريال.
حققت الشركة صافي ربح قدره 107.7 مليون ريال في النصف الأول أي بانخفاض قدره 54.7 مليون ريال وبما يعادل 34% مقارنة بالفترة المماثلة. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى:
1-كون أرباح الشركة في الفترة المماثلة تضمنت أرباحاً بمقدار 61 مليون ريال من مبيعات أراضي الشركة الزميلة تنال.
2-تضمنت أرباح الفترة المماثلة إيرادات بقيمة 26مليون ريال نتيجة عكس مخصص التزام محتمل.
والجدير بالذكر أن الشركة خلال الفترة الحالية سجلت:
1-أرباحا من إعادة تقييم استثمار الشركة في صندوق العربي المالية الرياض للتعمير العقاري بحوالي 15 مليون ريال.
2-انخفاض مصروف مخصص الزكاة بقيمة 12 مليون ريال نتيجة لتكوين مخصصات إضافية في الفترة المماثلة مرتبطة بالسنوات من 2015م الى 2018م. علماً بأن الشركة حصلت على الربوط الزكوية النهائية لغاية عام 2023م.
3-انخفاض تكاليف الأنشطة الرئيسية بحوالي 7 ملايين ريال.
