شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم.. تراجع في البنوك المصرية والان نبدء بالتفاصيل

سعر الدولار في البنك المركزي

سعر الدولار في البنك الأهلي

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه، اليوم الأحد الموافق 27 يوليو 2025، تراجعًا ملحوظًا مع عودة البنوك المصرية الحكومية والتجارية للعمل بعد العطلة الأسبوعية.سجل سعر الدولار، اليوم الأحد، في البنك المركزي المصري، 49.02 جنيه للشراء، و49.15 جنيه للبيع.بلغ سعر الدولار، اليوم الأحد، في البنك الأهلي المصري 48.87 جنيه للشراء، و48.96 جنيه للبيع.سجل سعر الدولار، في بنك مصر، اليوم الأحد، 49.04 جنيه للشراء، و49.14 جنيه للبيع.سجل سعر الدولار، في بنك الإسكندرية، اليوم الأحد، 49.04 جنيه للشراء، و49.14 جنيه للبيع.يتداول الدولار، اليوم الأحد، في بنك قناة السويس، مقابل 49.04 جنيه للشراء، و49.14 جنيه للبيع.بلغ سعر الدولار، اليوم الأحد، في البنك التجاري الدولي، 49.04 جنيه للشراء، و49.14 جنيه للبيع.يجري تداول الدولار، في بنك فيصل الإسلامي، اليوم الأحد، مقابل 48.88 جنيه للشراء، و48.88 جنيه للبيع.سجل الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، اليوم الأحد 49.06 جنيه للشراء، و49.16 جنيه للبيع.بلغ سعر الدولار اليوم الأحد، في بنك الكويت الوطني، 49 جنيهًا للشراء، و49.10 جنيه للبيع.يجرى تداول الدولار في بنك قطر الوطني، اليوم الأحد، مقابل 48.85 جنيه للشراء، و48.95 جنيه للبيع.