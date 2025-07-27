شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «أدير» إلى 68.3 مليون ريال في النصف الأول من 2025 والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

أخبار متعلقة تراجع أرباح «ينساب» 80.2% إلى 44.5 مليون ريال في الربع الثاني انخفاض أرباح «الرياض للتعمير» إلى 65.6 مليون ريال في الربع الثاني

وقرر مجلس إدارة شركة أدير العقارية، الخميس الماضي، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2025م.

ويبلغ إجمالي المبلغ الموزع 25 مليون ريال، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 5 ريالات.

وسيكون تاريخ الأحقية: 1447-02-16 الموافق 2025-08-10، فيما سيكون، تاريخ التوزيع: 1447-02-27 الموافق 2025-08-21. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة أدير العقارية في النصف الأول من 2025 بنسبة 77.4% إلى 68.3 مليون ريال، مقابل 38.5 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يعزى ارتفاع صافي الربح إلى: ارتفاع إيرادات التسويق العقاري للشركة، لتنفيذها مشاريع وصفقات عقارية جديدة مما انعكسإيجابا على إيرادات الفترة.وتضمنت الأسباب: بدء الشركة بتنفيذ مشاريع تطوير عقاري خلال النصف الأول من عام 2025.وقرر مجلس إدارة شركة أدير العقارية، الخميس الماضي، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2025م.ويبلغ إجمالي المبلغ الموزع 25 مليون ريال، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 5 ريالات.وسيكون تاريخ الأحقية: 1447-02-16 الموافق 2025-08-10، فيما سيكون، تاريخ التوزيع: 1447-02-27 الموافق 2025-08-21.