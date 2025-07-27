شكرا لقرائتكم خبر عن «أرتيكس» توافق على الاكتتاب في زيادة رأس مال «كابلات البحر الأحمر» والان نبدء بالتفاصيل



الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة شركة شركة أرتيكس للاستثمار الصناعي، الخميس الماضي، على الاكتتاب في زيادة رأس مال شركة كابلات البحر الأحمر.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن الاكتتاب للمحافظة على نسبة ملكية الشركة والتي تبلغ 27%، وذلك بمبلغ قدرة 15,552,000 ريال، مقابل الاكتتاب بعدد 864,000 سهم.وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الشركة للحفاظ على استثماراتها المجدية ودعم نمو الشركات الزميلة ذات الأداء المتطور، وأظهرت شركة كابلات البحر الأحمر مؤشرات إيجابية في نتائجها المالية وتوسعاتها التشغيلية.وأوضحت أن رئيس مجلس إدارتها سليمان بن عمر العبداللطيف يشغل أيضًا منصب رئيس مجلس إدارة شركة كابلات البحر الأحمر، وقد تم التعامل مع القرار وفق سياسة تعارض المصالح المعتمدة، وامتنع الطرف ذو العلاقة عن المشاركة في التصويت على قرار المجلس، و لايوجد أي شروط تفضيلية.