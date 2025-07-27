شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 498.9 مليون ريال أرباحا على مساهمي «البنك السعودي للاستثمار» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار، الخميس الماضي، توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2025م.
وقال البنك في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع: 498,930,142.80 ريال.
وأضاف أن حصة السهم من التوزيع 0.40 ريال بعد خصم الزكاة، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 4%.
وسيكون تاريخ الأحقية: 1447-02-10 الموافق 2025-08-04، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1447-02-18 الموافق 2025-08-12.
