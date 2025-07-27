شكرا لقرائتكم خبر عن «ميدغلف للتأمين» تبرم اتفاقية اندماج مع «بروج للتأمين» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أبرمت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف للتأمين" إبرامها اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة بروج للتأمين التعاوني، أمس،.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، فإن بموجب اتفافية دمج شركة بروج في شركة ميدغلف تنقل جميع حقوقها والتزاماتها وأصولها وعقودها إلى شركة ميدغلف مقابل قيام شركة ميدغلف بإصدار (33,157,894) سهمًا عاديًا بقيمة اسمية تبلغ (10) ريالات سعودية للسهم الواحد في شركة ميدغلف لصالح مساهمي شركة بروج وفقًا لأحكام المادة (225) والمواد (227) إلى (229) من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة (49) من لائحة الاندماج والاستحواذ ووفقًا لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرتين عن مجلس هيئة السوق المالية، وكذلك وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها في اتفاقية الاندماج.
وأعلنت شركة ميدغلف، بناءً على الفقرة (هـ) من المادة (17) من لائحة الاندماج والاستحواذ، نيتها المؤكدة لتقديم عرض بموجب صفقة الاندماج وفقًا لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، فإن بموجب اتفافية دمج شركة بروج في شركة ميدغلف تنقل جميع حقوقها والتزاماتها وأصولها وعقودها إلى شركة ميدغلف مقابل قيام شركة ميدغلف بإصدار (33,157,894) سهمًا عاديًا بقيمة اسمية تبلغ (10) ريالات سعودية للسهم الواحد في شركة ميدغلف لصالح مساهمي شركة بروج وفقًا لأحكام المادة (225) والمواد (227) إلى (229) من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة (49) من لائحة الاندماج والاستحواذ ووفقًا لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرتين عن مجلس هيئة السوق المالية، وكذلك وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها في اتفاقية الاندماج.
وأعلنت شركة ميدغلف، بناءً على الفقرة (هـ) من المادة (17) من لائحة الاندماج والاستحواذ، نيتها المؤكدة لتقديم عرض بموجب صفقة الاندماج وفقًا لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج.