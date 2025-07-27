شكرا لقرائتكم خبر عن «رواسي» توقع عقدا لتنفيذ الشبكة الخارجية للألياف البصرية مع «إس تي سي» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة رواسي البناء للاستثمار، الخميس الماضي، عقدا إطاريا لتنفيذ مشروع أعمال الشبكة الخارجية للألياف البصرية مع شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي".
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، فإن من المتوقع أن تتجاوز قيمة العقد (5%) من إيرادات الشركة للعام المالي 2024م.
وينفذ العقد بناءً على طلب صاحب العمل الذي يحدده بناءً على احتياجاته وأولوياته من عناصر العملية من خلال أوامر العمل، فيما تبلغ مدة العقد 5 سنوات.
وتوقعت أن يظهر الأثر المالي خلال النصف الأول من عام 2026م.
