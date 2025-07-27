شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «سابك للمغذيات» إلى 1.06 مليار ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة سابك للمغذيات الزراعية في الربع الثاني من 2025 بنسبة 50.3% إلى 1.06 مليار ريال، مقارنة بـ705 ملايين ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح إلى: ارتفاع مبيعات الشركة بنسبة 23%.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع النتائج في حصة شركة زميلة ومشروع مشترك، فيما حد من هذا الارتفاع: ارتفاع تكلفة المبيعات نتيجة لارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج.
وتعود أسباب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى: ارتفاع مبيعات الشركة بنسبة 7%.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال النصف الأول مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى: ارتفاع مبيعات الشركة بنسبة 22%.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع النتائج في حصة شركة زميلة ومشروع مشترك، فيما حد من هذا الارتفاع: ارتفاع تكلفة المبيعات نتيجة لارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج.
