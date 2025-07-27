الارشيف / الاقتصاد

ارتفاع أرباح «سابك للمغذيات» إلى 1.06 مليار ريال في الربع الثاني

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

ارتفاع أرباح «سابك للمغذيات» إلى 1.06 مليار ريال في الربع الثاني

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «سابك للمغذيات» إلى 1.06 مليار ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة سابك للمغذيات الزراعية في الربع الثاني من 2025 بنسبة 50.3% إلى 1.06 مليار ريال، مقارنة بـ705 ملايين ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول ، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح إلى: ارتفاع مبيعات الشركة بنسبة 23%.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع النتائج في حصة شركة زميلة ومشروع مشترك، فيما حد من هذا الارتفاع: ارتفاع تكلفة المبيعات نتيجة لارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج.
وتعود أسباب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى: ارتفاع مبيعات الشركة بنسبة 7%.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال النصف الأول مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى: ارتفاع مبيعات الشركة بنسبة 22%.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع النتائج في حصة شركة زميلة ومشروع مشترك، فيما حد من هذا الارتفاع: ارتفاع تكلفة المبيعات نتيجة لارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج.
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

قد تقرأ أيضا