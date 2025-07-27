شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تابعة لـ«مياهنا» توقع اتفاقية إعادة تمويل مع البنك العربي الوطني والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأضافت أن الصفقة تشمل: تسهيلين تمويليين لأجل: أحدهما لإعادة تمويل التزامات قائمة مع بنك محلي، والآخر لدعم متطلبات النفقات الرأسمالية.

وبحسب الشركة، تهدف عملية إعادة التمويل إلى تعزيز المرونة المالية، ودعم النمو العضوي، وفرص التطوير المحتملة في المدن الصناعية القائمة على الامتياز.

وتُحسّن هذه العملية كفاءة التدفق النقدي، وتُحسّن هيكل رأس المال، بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية طويلة الأجل لشركة مياهنا.

وأوضحت أن إجمالي مبلغ التمويل هو 210,000,000 ريال، بما في ذلك إعادة تمويل الالتزام القائم البالغ 159,230,000 ريال.

وأضافت أن كان من المقرر استحقاق الدين القائم في فبراير 2026، بينما أصبحت مدة التسهيلات المعاد جدولتها خمس سنوات مع جدول سداد ينتهي في يوليو 2030.

