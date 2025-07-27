شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «درب السعودية» إلى 1.57 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة درب السعودية الاستثمارية في الربع الثاني من 2025 بنسبة 47.3% إلى 1.57 مليون ريال، مقابل 2.98 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الانحفاض في صافي الربح إلى: رد مخصص خسائر ائتمانية خلال الربع المماثل من العام السابق بمبلغ 1,237,601 مقارنة بتسجيل مصروف مخصص خسائر ائتمانية خلال هذا الربع بمبلغ 848,365 ريال.

ويعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى: انخفاض مصروف مخصص الخسائر الائتمانية هذا الربع إلى 848,356 ريال، مقارنة بـ1,222,690 ريال في الربع السابق.

ووفقا لبيان الشركة، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال النصف الأول من 2025 إلى: رد مخصص خسائر ائتمانية خلال الفترة المماثلة من العام السابق بمبلغ 565,329 ريال، مقارنة بتسجيل مصروف مخصص خسائر ائتمانية خلال الفترة الحالية بمبلغ 2,071,046 ريال.

وعلى الرغم من ذلك فإن الانخفاض فى صافى الربح خلال الفترة الحالية لايتجاوز 1% مقارنة بالفترة السابقة.