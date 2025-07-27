شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية 0.2% في مستهل تداولات الأحد والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استهل مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي (تاسي) تداولات اليوم الأحد على ارتفاع بنسبة 0.2% عند مستوى 10,959.82 نقطة.
وبحسب "تداول السعودية"، بلغت القيمة المتداولة في بداية التعاملات 94.2 مليون ريال، وعدد الأسهم 11.7 مليون سهم، والقيمة السوقية نحو 9 تريليونات ريال تقريبًا.
وارتفعت أسهم 9 شركات في مطلع التداول، فيما انخفضت أسهم 8 شركات، من إجمالي 122 شركة مدرجة في السوق الموازية.
ارتفاع أسهم 153 شركةشهد التعاملات الصباحية ارتفاع أسهم 153 شركة مقابل انخفاض 67 شركة من إجمالي 259 شركة مدرجة في (تاسي). وتصدر الارتفاعات كل من: عزم، ومشاركة ريت، وبروج للتأمين، والأندية الرياضية، وشمس. فيما كانت أبرز الانخفاضات لأسهم: سدافكو، وبنان، وسدكو كابيتال ريت، والإبحاث والأعلام، والواحة.
السوق الموازيةارتفع مؤشر السوق الموازية (نمو) في التعاملات المبكرة بنسبة 0.2% إلى 26,937.62 نقطة. وبلغت القيمة المتداولة نحو مليون ريال، وكمية الأسهم المتداولة 112 ألف سهم، فيما بلغت القيمة السوقية 50.4 مليون ريال.
