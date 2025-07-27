شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «سليمان الحبيب» 5.6% إلى 591 مليون ريال خلال الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفع صافي أرباح "مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية" خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 6.5% إلى 591 مليون ريال، مقابل 555 مليون ريال عن الربع المماثل من العام السابق 2024.
وارتفع صافي أربح المجموعة خلال النصف الأول من 2025 بنسبة 3.8% إلى 1.15 مليار ريال مقابل 1.1 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.
وبحسب بيان للمجموعة لـ "تداول السعودية"، اليوم الأحد، يعود ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى: ارتفاع الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للربع الثاني من العام 2025 بنسبة نمو قدرها 25.64% حيث بلغ 858.25 مليون ريال مقارنة بـ 683.10 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، كما بلغت نسبة هامش الربح 25.36% مقارنة بـ 26.54% للربع المماثل من العام السابق.
وأضافت: "ارتفع صافي الدخل خلال الربع الثاني من العام 2025م بنسبة 6.48% ليبلغ 591.02 مليون ريال مقارنة بـ 555.03 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق".
ويعزى هذا الارتفاع إلى نمو الإيرادات، مع الإشارة إلى أن التوسعات الاستراتيجية الجديدة لا تزال تمرّ بمرحلة التسارع التدريجي في نمو الإيرادات، فيما أثرت التكاليف التشغيلية الثابتة المرتبطة بهذه التوسعات على هوامش الربحية مؤقتًا لحين وصول تلك المشاريع تدريجيًا للطاقة التشغيلية المُثلى.
