ارتفاع أرباح «زين السعودية» إلى 127 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" في الربع الثاني من 2025 بنسبة 20.9% إلى 127 مليون ريال، مقابل 105 ملايين ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود ذلك إلى ما يلي:

- ارتفاع إجمالي الربح بمقدار 85 مليون ريال، مدفوعًا بنمو الإيرادات في القطاعات ذات هامش ربح مرتفع. حيث بلغ إجمالي الربح 1,625 مليون ريال.

- ارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمقدار 70 مليون ريال، بنسبة زيادة قدرها 9%، لتصل إلى 850 مليون ريال.

- انخفاض تكاليف التمويل بمقدار 10 ملايين ريال.

- سُجِّلت مكاسب استثنائية من منحة حكومية متعلقة بإغلاق مشروع في الربع نفسه من عام 2024م بقيمة 52 مليون ريال.

ويعود ارتفاع صافي الربح بمقدار 35 مليون ريال بين الربع الثاني والربع الأول من عام 2025م، إلى الأسباب التالية:

- ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 40 مليون ريال، على الرغم من ارتفاع المصاريف التشغيلية، بما في ذلك خسائر الائتمان المتوقعة بمبلغ 3 ملايين ريال، وارتفاع مصاريف الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 5 ملايين ريال.

- انخفاض مصروف الزكاة بمقدار 7 ملايين ريال.

وارتفع صافي الربح في النصف الأول من 2025، مقارنةً بالفترة المماثلة من عام 2024م بمقدار 48 مليون ريال، ويعود ذلك إلى ما يلي:

- ارتفاع إجمالي الربح بمقدار 125 مليون ريال، مدفوعًا بارتفاع الإيرادات. وبلغ إجمالي الربح 3,211 مليون ريال.

- ارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمقدار 110 ملايين ريال، بنسبة زيادة قدرها 7%، لتصل إلى 1,664 مليون ريال، على الرغم من ارتفاع مصاريف الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 23 مليون ريال نتيجةً لرسملة الطيف الترددي الجديد، إلا أن تكاليف التمويل انخفضت بمبلغ 17 مليون ريال.

وسُجِّلت مكاسب استثنائية من منحة حكومية متعلقة بإغلاق مشروع في الفترة نفسها من عام 2024م بقيمة 52 مليون ريال.

