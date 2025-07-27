شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «المطاحن الحديثة» إلى 49.66 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

- نمو الإيرادات رغم الضغوط التنافسية على الهوامش.

- تحسين الكفاءة وضبط التكاليف.

- انخفاض تكاليف التمويل (نتيجة انخفاض تكاليف الاقتراض والسداد المبكر).

وانخفض صافي الربح على أساس ربعي بنسبة 24.3% ليصل إلى 50 مليون ريال، بانخفاض قدره 16 مليون ريال، ويُعزى ذلك إلى:

- انخفاض المبيعات.

- انخفاض الهوامش نتيجة الضغوط التنافسية على الأسعار.

- ارتفاع التكاليف.

ارتفع صافي الربح في النصف الأول من 2025 بنسبة 5.3% ليصل إلى 115 مليون ريال، بزيادة قدرها 6 ملايين ريال، نتيجة:

- تحسن الأداء التشغيلي (رغم الضغوط التنافسية على الهوامش).

- انخفاض تكاليف التمويل (بسبب انخفاض تكاليف الاقتراض والسداد المبكر).

قرر مجلس إدارة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية، الخميس الماضي، توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول من العام 2025م.

وقالت الشركة إن إجمالي المبلغ الموزع: 81,013,680 ريال، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 1 ريال.

وسيكون تاريخ الأحقية: 1447-02-09 الموافق 2025-08-03، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1447-02-23 الموافق 2025-08-17. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة المطاحن الحديثة في الربع الثاني من 2025 بنسبة 11.6% إلى 49.66 مليون ريال، مقابل 44.50 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يُعزى هذا الارتفاع إلى:- نمو الإيرادات رغم الضغوط التنافسية على الهوامش.- تحسين الكفاءة وضبط التكاليف.- انخفاض تكاليف التمويل (نتيجة انخفاض تكاليف الاقتراض والسداد المبكر).وانخفض صافي الربح على أساس ربعي بنسبة 24.3% ليصل إلى 50 مليون ريال، بانخفاض قدره 16 مليون ريال، ويُعزى ذلك إلى:- انخفاض المبيعات.- انخفاض الهوامش نتيجة الضغوط التنافسية على الأسعار.- ارتفاع التكاليف.ارتفع صافي الربح في النصف الأول من 2025 بنسبة 5.3% ليصل إلى 115 مليون ريال، بزيادة قدرها 6 ملايين ريال، نتيجة:- تحسن الأداء التشغيلي (رغم الضغوط التنافسية على الهوامش).- انخفاض تكاليف التمويل (بسبب انخفاض تكاليف الاقتراض والسداد المبكر).قرر مجلس إدارة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية، الخميس الماضي، توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول من العام 2025م.وقالت الشركة إن إجمالي المبلغ الموزع: 81,013,680 ريال، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 1 ريال.وسيكون تاريخ الأحقية: 1447-02-09 الموافق 2025-08-03، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1447-02-23 الموافق 2025-08-17.