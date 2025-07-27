شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح "مجموعة تداول" 41% إلى 96 مليون ريال خلال الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفض صافي أرباح "مجموعة تداول القابضة" خلال الربع الثاني بنسبة 41% خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 96.2 مليون ريال، مقابل 163.8 مليون ريال بالربع المقابل من العام السابق 2024.
وانخفض صافي الأرباح خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 42% إلى 216.8 مليون ريال، مقارنة بـ 362.6 مليون خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
وقالت المجموعة في بيان لـ "تداول السعودية"، اليوم الأحد: "بلغت الإيرادات التشغيلية 318.9 مليون ريال في الربع الثاني 2025، مقارنة مع 353.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 9.8%.
وأضافت: "يعود سبب الانخفاض في الإيرادات التشغيلية إلى انخفاض إيرادات خدمات التداول وخدمات ما بعد التداول، نتيجة انخفاض المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 32.2%، والذي تم تعويضه جزئيا من خلال زيادة بنسبة 8.1% في إيرادات الخدمات الغير مرتبطة بالتداول."
ولفتت إلى أن "المصاريف التشغيلية ارتفعت من 240.7 مليون سعودي في الربع الحالي، مقارنة مع 207.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، مما يمثل زيادة بنسبة 15.9%، وتتماشى هذه الزيادة مع الخطط الاستراتيجية للمجموعة وتوجهاتها المستقبلية للنمو، والتي نتج عنها زيادة في تكاليف القوى العاملة مدفوعةً بزيادة عدد الموظفين، وزيادة تكاليف صيانة الأنظمة".
وأضافت "تداول": "بلغت ربحية السهم 0.80 ريال في الربع الثاني من العام 2025م، مقارنة مع 1.37 ريال في الربع المماثل من العام السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 41.3%."
ومن ناحية أخرى بلغ إجمالي الربح 174.2 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من العام 2025 مقارنة مع 218.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 20.2%.
وبلغ الربح التشغيلي 78.1 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2025 مقارنة مع 145.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 46.4%.
