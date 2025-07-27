شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «سلوشنز» إلى 446 مليون ريال في الربع الثاني من 2025 والان نبدء بالتفاصيل



الجدير بالذكر أن صافي الربح خلال الفترة المماثلة من العام السابق تضمن عكس مبالغ مخصص الزكاة بقيمة 31 مليون ريال، ودخل استثنائي من العمليات غير التشغيلية بقيمة 68 مليون ريال. الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "سلوشنز" في الربع الثاني من 2025 بنسبة 1.5% إلى 446 مليون ريال، مقابل 453 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب انخفاض صافي الربح إلى:- انخفاض إجمالي الربح بمبلغ 40 مليون ريال, نتيجةً لارتفاع تكاليف الإيرادات بمبلغ 171 مليون ريال, وذلك على الرغم من الارتفاع في الإيرادات بمبلغ 131 مليون ريال.- تسجيل إجمالي الإيرادات/ (المصاريف) الأخرى بمبلغ 23 مليون ريال مقارنة بمبلغ 78 مليون ريال، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي إيرادات أخرى بمبلغ 55 مليون ريال.وفي المقابل:- انخفضت المصاريف التشغيلية بمبلغ 86 مليون ريال، نتيجةً لانخفاض كلاً من المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 21 مليون ريال ومصاريف البيع والتوزيع بمبلغ 65 مليون ريال.- انخفض مصروف الزكاة والضريبة بمبلغ 439 ألف ريال.الجدير بالذكر أن صافي الربح خلال الربع المماثل من العام السابق تضمن دخل استثنائي من العمليات غير التشغيلية بقيمة 68 مليون ريال.يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي بمبلغ 85 مليون ريال مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى:- ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 40 مليون ريال نتيجةً لارتفاع الإيرادات بمبلغ 78 مليون ريال والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 38 مليون ريال.- ارتفاع إجمالي الإيرادات/ (المصاريف) الأخرى بمبلغ 3 مليون ريال، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى تسجيل صافي إيرادات أخرى بمبلغ 16 مليون ريال.- انخفاض المصاريف التشغيلية بمبلغ 36 مليون ريال، نتيجةً لانخفاض المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 41 مليون ريال، وذلك على الرغم من الارتفاع في مصاريف البيع والتوزيع بمبلغ 5 ملايين ريال.- انخفاض مصروف الزكاة والضريبة بمبلغ 11 مليون ريال.يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال النصف الأول بمبلغ 1 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى:- ارتفاع الإيرادات بمبلغ 145 مليون ريال والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 188 مليون ريال.- انخفاض المصاريف التشغيلية بمبلغ 91 مليون ريال، نتيجةً لانخفاض مصاريف البيع والتوزيع بمبلغ 101 مليون ريال, وذلك على الرغم من الارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 10 مليون ريال.وفي المقابل:- انخفض إجمالي الإيرادات / (المصاريف) الأخرى بمبلغ 15 مليون ريال، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي الإيرادات الأخرى بمبلغ 13 مليون ريال.- ارتفع مصروف الزكاة والضريبة بمبلغ 32 مليون ريال.الجدير بالذكر أن صافي الربح خلال الفترة المماثلة من العام السابق تضمن عكس مبالغ مخصص الزكاة بقيمة 31 مليون ريال، ودخل استثنائي من العمليات غير التشغيلية بقيمة 68 مليون ريال.