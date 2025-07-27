شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025 فى قطر.. عيار 18 بـ292.75 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الذهب تأرجحه في الأسواق العالمية، متأثرًا بالتغيرات في سعر الدولار وسياسات الفائدة العالمية، وفي قطر يلقى الذهب اهتمامًا كبيرًا سواء من قبل المستثمرين أو المقبلين على الزواج، وسجل عيار 18 سعر 292.75 ريال

عيار 24 سجل 390.50 ريال

عيار 22 سجل 361.75 ريال

عيار 21 سجل 341.75 ريال

عيار 18 سجل 292.75 ريال

عيار 14 سجل 230.25 ريال

عيار 12 سجل 197.25 ريال

الاونصة 12272.50 ريال

الجنيه الذهب 2762.00 ريال

الأونصة بالدولار 3371.54 دولار

أسعار الذهب اليوم في قطر

و نجح الذهب عالميًا في تسجيل ارتفاع منذ بداية الأسبوع بنسبة 2.2% ليخترق المستوى 3400 دولار للأونصة ويواجه حالياً منطقة المقاومة الهامة بين 3420 – 3450 دولار للأونصة.

صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن مسؤولين أمريكيين وصينيين سيجتمعون في ستوكهولم الأسبوع المقبل لمناقشة تمديد الموعد النهائي للتفاوض على اتفاق تجاري حتى 12 أغسطس.



