استقرار سعر الدولار اليوم الأحد 27-7-2025

القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين الأحد، 27 يوليو 2025 08:00 ص

استقر سعر الدولار الأمريكي فى التعاملات الصباحية اليوم الأحد 27-7-2025. ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار,

، في البنك المركزي المصري 49.1 جنيه للشراء و49.15 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار في البنك الأهلى المصري 49.4 جنيه للشراء و49.14 جنيه للبيع،

وجاء سعر الدولار فى البنوك اليوم كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 49.4 جنيه للشراء.

49.14 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 49.4 جنيه للشراء.

49.14 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 49.4 جنيه للشراء.

49.14 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 49.4 جنيه للشراء.

49.14 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 49.4 جنيه للشراء.

49.14 جنيه للبيع.

