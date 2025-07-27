شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدولار اليوم الأحد 27-7-2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالأحد، 27 يوليو 2025 08:00 ص
استقر سعر الدولار الأمريكي فى التعاملات الصباحية اليوم الأحد 27-7-2025.
ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية على مدار اليوم أمام الجنيه المصري
، في البنك المركزي المصري 49.1 جنيه للشراء و49.15 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار في البنك الأهلى المصري 49.4 جنيه للشراء و49.14 جنيه للبيع،
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
وجاء سعر الدولار فى البنوك اليوم كالآتى:
49.4 جنيه للشراء.
49.14 جنيه للبيع.
49.4 جنيه للشراء.
49.14 جنيه للبيع
49.4 جنيه للشراء.
49.14 جنيه للبيع.
49.4 جنيه للشراء.
49.14 جنيه للبيع.
49.4 جنيه للشراء.
49.14 جنيه للبيع.
