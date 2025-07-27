شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الذهب والمعادن الثمينة فى مصر ترصد تحديث عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شعبة الذهب والمعادن الثمينة في مصر، أخر تطورات سعر الذهب في مصر ، مع تسجيل حالة من التذبذب بين 4620 إلى 4635 جنيهًا في التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

- سعر الذهب عيار 24 اليوم: 5291 جنيهًا للجرام

- سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4630 جنيهًا للجرام

- سعر الذهب عيار 18 اليوم: 3968 جنيهًا للجرام

- سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر: 37040 جنيهًا

الانخفاض في سعر الذهب يأتي بعد انخفاض بنسبة 0.6% وانخفاض في اليوم السابق بنسبة 1.3% لينهي الذهب بذلك أي مكاسب كان قد سجلها بداية هذا الأسبوع ويعود إلى التداول تحت المستوى 3350 دولار للأونصة.

في المقابل ارتفع الدولار الأمريكي لليوم الثاني على التوالي مقابل سلة من العملات الرئيسية ليبتعد عند أدنى مستوياته في أسبوعين والتي سجلها بداية الأسبوع، هذا بالإضافة إلى التعافي في عوائد السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات الأمر الذي قلل من الطلب على الذهب في ظل العلاقة العكسية بينهما.

جاء التزايد في الإقبال على المخاطرة مدفوعًا بالتفاؤل بشأن مفاوضات الرسوم الجمركية المحتملة، فقد أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الخميس أن حلًا تجاريًا تفاوضيًا مع الولايات المتحدة في متناول اليد، بينما صوت أعضاء الاتحاد الأوروبي بالموافقة على فرض رسوم جمركية مضادة على 93 مليار يورو (109 مليارات دولار) من السلع الأمريكية في حال انهيار المحادثات.

استمر ضغط الرئيس دونالد ترامب على رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لخفض أسعار الفائدة في زيارة متوترة إلى البنك المركزي الأمريكي يوم الخميس، قبل أقل من أسبوع من اجتماع تحديد أسعار الفائدة القادم، حيث من المتوقع أن يبقي صانعو السياسات النقدية في البنك الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة.

الجدير بالذكر أن الأسواق تضع احتمال خفض الفائدة في سبتمبر في اعتبارها، وهو الأمر الذي يحافظ بشكل ما على الذهب من أن يستسلم لانخفاض طويل المدى.