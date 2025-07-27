شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025 في الإمارات.. عيار 24 بــ402.25 درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى السوق المحلية، سجل سعر الذهب فى الإمارات استقرارا فى الأسعار، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 حوالي 402.25 درهم إماراتي، ونقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.

عيار 24 سجل 402.25 درهم

عيار 22 سجل 375.25 درهم

عيار 21 سجل 357 درهم

عيار 18 سجل 308.50 درهم

عيار 14 سجل 238.50 درهم

عيار 12 سجل 204.50 درهم

الاونصة 12604.75 درهم

الجنيه الذهب 2878.00 درهم

الأونصة بالدولار 3364.06 دولار

و نجح الذهب عالميًا في تسجيل ارتفاع منذ بداية الأسبوع بنسبة 2.2% ليخترق المستوى 3400 دولار للأونصة ويواجه حالياً منطقة المقاومة الهامة بين 3420 – 3450 دولار للأونصة.

صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن مسؤولين أمريكيين وصينيين سيجتمعون في ستوكهولم الأسبوع المقبل لمناقشة تمديد الموعد النهائي للتفاوض على اتفاق تجاري حتى 12 أغسطس.



