شكرا لقرائتكم خبر عن المالية وإدارة الدين يوقّعان اتفاقية مع "سوسيتيه جنرال" كمتعامل بأدوات الدين المحلية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين اتفاقية مع بنك "سوسيتيه جنرال" لتعيينه كمتعامل أولي بأدوات الدين الحكومية المحلية.
وتنضم بذلك إلى المؤسسات المالية الدولية الخمسة التي سبق انضمامها إلى برنامج المتعاملين الأوليين وهي: بنك "بي إن بي باريبا"، وشركة سيتي جروب، وشركة جولدمان ساكس، وبنك جي بي مورغان، وبنك ستاندرد تشارتر، بالإضافة الى المؤسسات المالية المحلية العشرة وهي: البنك الأهلي السعودي، والبنك السعودي الأول (ساب)، وبنك الجزيرة، ومصرف الإنماء، ومصرف الراجحي، وشركة البلاد للاستثمار "البلاد المالية"، وشركة الجزيرة للأسواق المالية "الجزيرة كابيتال"، وشركة الراجحي المالية، وشركة دراية المالية، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال.
يذكر أن طلبات الاكتتاب في السوق الأولي لأدوات الدين الحكومية المحلية يتم تقديمها إلى المركز الوطني لإدارة الدين من خلال المتعاملين الأوليين الذين جرى التعاقد معهم وذلك بشكل شهري مجدول، ويتولى هؤلاء المتعاملون تلقي الطلبات المقدمة من المستثمرين.
تطوير القطاع الماليوتأتي هذه الاتفاقية استكمالاً للجهود المبذولة نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 تحت مظلة برنامج تطوير القطاع المالي من خلال تمكين مؤسسات القطاع المالي وتطوير سوق مالية متقدمة، وتؤكد دور المركز الوطني لإدارة الدين في تعزيز الوصول لأسواق الدين المحلية عن طريق تنويع قاعدة المستثمرين، وذلك لضمان استدامة الوصول إليها، ودعم تنمية السوق الثانوية.
