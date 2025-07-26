شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى اقتصادي مصري سنغالي في داكار يسفر عن توقيع مذكرة تفاهم بالمجال الزراعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم مكتب التمثيل التجاري المصري في داكار منتدى اقتصادي عددًا من اللقاءات الثنائية والفعاليات التجارية على هامش زيارة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إلى السنغال، والتي شهدت توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في القطاع الزراعي بين وزارة الزراعة السنغالية وجهاز "مستقبل مصر".

وافتتح الوزير فعاليات منتدى الأعمال المصري السنغالي، الذي انعقد يوم الجمعة 25 يوليو 2025 بمقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في داكار، بمشاركة رسمية واسعة من الجانبين. حضر المنتدى الدكتور سيرين غي ديوب، وزير الصناعة والتجارة السنغالي، و بكاري سيغا باثيلي، المدير العام لهيئة الترويج للاستثمار والمشروعات الكبرى (APIX)، إلى جانب السيد أمادو سيك، نائب رئيس جمعية المستثمرين السنغالية، و عبد الله سو، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في داكار، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال من البلدين.

وشهد المنتدى تنظيم اجتماعات ثنائية بين وفد رجال الأعمال المصري ونظرائهم السنغاليين من كبار المستوردين والمصنعين في قطاعات تجارية وصناعية متنوعة، بهدف تعزيز التبادل التجاري وزيادة الصادرات المصرية إلى السوق السنغالية. كما عقدت لقاءات رسمية مع عدد من الجهات الحكومية السنغالية لبحث فرص التعاون المشترك.

وتوجت هذه التحركات بتوقيع مذكرة تفاهم في مجال الزراعة بين الدكتور مابوبا دياني، وزير الزراعة والسيادة الغذائية والثروة الحيوانية في السنغال، واللواء حازم أحمد يحيى، مساعد مدير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الثنائي في مجالات الأمن الغذائي والتنمية الزراعية.



