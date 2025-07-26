شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى فى التداولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري فى البنوك المصرية، وبلغ بالبنك المركزي المصري 49.04 جنيه للشراء و49.14 جنيه للبيع.

وينشر ”الخليج 365” تغطية لأسعار صرف الدولار فى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الدولار، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دوري على مدار اليوم لضمان دقة المعلومات حول سعر الدولار.



وجاء سعر الدولار فى البنوك كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.04 جنيه للشراء.

49.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.04 جنيه للشراء.

49.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.04 جنيه للشراء.

49.14 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.04 جنيه للشراء.

49.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.04 جنيه للشراء.

49.14 جنيه للبيع.

بيانات البنك المركزي تكشف ارتفاع الاحتياطي

أظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 48.525 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضي، مقابل 48.144 مليار دولار في شهر أبريل 2025، بزيادة 381 مليون دولار.

ويتكون الاحتياطي النقدي في مصر من احتياطي الدولة من الذهب وعوائد قناة السويس وحصيلة الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

يذكر أن احتياطي النقد الأجنبي المصري ارتفع خلال شهر أبريل الماضي ليسجل 48.144 مليار دولار مقارنة بـ 47.757 مليار في مارس 2025.

باع البنك المركزي المصري أذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 485 مليون دولار في عطاء بمتوسط ​​عائد 4.25%.

علماً أن البنك كان قد طرح أذوناً بقيمة 450 مليون دولار في عطاء اليوم وتلقى عروضاً بقيمة 545.5 مليون دولار.وستحل الأذون محل أخرى مستحقة لأجل عام قيمتها 500 مليون دولار، بمتوسط ​​عائد 5.15%.