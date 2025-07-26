شكرا لقرائتكم خبر عن جولة جديدة لمفاوضات الرسوم الجمركية بين كوريا الجنوبية وأمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يلتقي نائب رئيس الوزراء الكوري الجنوبي وزير الخزانة الأمريكي الأسبوع المقبل، قبل انتهاء المهلة التي حددتها واشنطن للتوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية، على ما أعلنت الرئاسة في سيول السبت.وذكرت الرئاسة في بيان: "من المقرر أن يلتقي نائب رئيس الوزراء كو يون شيول ووزير الخارجية شو يون وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ووزير الخارجية ماركو روبيو الأسبوع المقبل".صدر البيان خلال اجتماع في المكتب الرئاسي، أطلع خلاله وزير الصناعة كيم جونغ كوان الحاضرين على نتيجة محادثاته مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك الثلاثاء.وأكد البيان أن "الحكومة ملتزمة ببذل كل جهودها لإتمام المفاوضات التجارية مع واشنطن قبل المهلة المحددة في الأول من أغسطس".هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كوريا الجنوبية مالم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري بحلول هذا التاريخ.ويأتي الإعلان عن هذا الاجتماع بعد إلغاء المحادثات المقررة الأسبوع الماضي بسبب "جدول أعمال طارئ" لوزير الخزانة الأمريكي.وأضاف البيان أن سيول أكدت "اهتمام واشنطن الشديد" بقطاع بناء السفن الذي قد يشكل ورقة رابحة في المفاوضات، وأنها وافقت على العمل من أجل التعاون في هذا القطاع.وتعد كوريا الجنوبية هي ثاني أكبر دولة في هذا المجال بعد الصين، وأمام تنامي التوترات في مضيق تايوان، تتجه الولايات المتحدة إلى أحواض بناء السفن في الخارج لتعزيز عملياتها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مما يجعل من كوريا الجنوبية شريكًا رئيسيًا في مجال الدفاع.في 2024، أصبحت شركة "هانوا أوشن" الكورية الجنوبية الرائدة في بناء السفن، أول شركة غير أمريكية تحصل على رخصة صيانة سفينة تابعة للبحرية الأميركية في حوض جاف.